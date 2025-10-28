Cáritas Diocesana de almería celebra el acto por las personas sin hogar 'Sin hogar pero con sueños', ha sido el lema del acto celebrado este mediodía en la avenida Federico García Lorca

R. I. Almería Martes, 28 de octubre 2025, 14:16 Comenta Compartir

Cáritas Diocesana de Almería ha celebrado el acto por las personas en situación de sin hogar, un acto que se enmarca dentro de la Campaña Nadie Sin Hogar de 2025; bajo el lema: 'Sin Hogar, pero con Sueños'. El acto ha tenido lugar hoy, martes 28 de octubre a las 12:00 horas del mediodía en la Rambla Federico García Lorca.

El acto, organizado por Cáritas, ha contado con la participación del Excmo. Ayuntamiento de Almería-Área de Integración Social, Participación y Distritos-Centro Municipal de Acogida, Comedor Social La Milagrosa, Cruz Roja Española Almería, HH. Franciscanos de la Cruz Blanca y MHS.

El sinhogarismo es una problemática compleja que impide el acceso a una vivienda digna. Desde enero hasta septiembre de este mismo año, en Cáritas Almería se han atendido un total de 319 personas en situación de sin hogar, de las cuales 280 han sido hombres y 39 mujeres.

De estas mismas personas 217 son inmigrantes, la mayoría extracomunitarios de países africanos, pero también latinoamericanos. Así mismo, se han atendido a jóvenes de entre 18 y 30 años. Muchos de ellos buscan llegar hasta el norte de España u otros países de Europa, como Francia o Italia, los cuales han dejado a su familia en su país de origen y se encuentran en nuestra ciudad en situación de sin hogar (sin idioma, con trabajos precarios…) con el objetivo de conseguir dinero para subsistir y poder enviar a su familia.

En cuanto al número de españoles, han sido un total de 120 las personas atendidas, entre los que se encuentran tanto jóvenes como mayores (muchos de ellos crónicos) que sufren de falta de trabajo, falta de apoyos familiares, problemas de consumos y salud mental.

Por otro lado, nos encontramos con las mujeres en situación de sin hogar, que precisan de un punto en especial. Ellas, experimentan niveles más altos de pobreza y violencia de género; su presencia en la situación de calle es menos visible. Esto no se debe a una menor incidencia, sino a una combinación de factores estructurales y sociales: estrategias de supervivencia alternativas, mayor riesgo de violencia, invisibilidad y estigmatización, además de sinhogarismo oculto.

Ante estos datos tan alarmantes, durante la realización de este acto, M. Carmen Torres, Directora de Cáritas Almería, ha enfatizado en «la necesidad y la urgencia de seguir sensibilizándonos como sociedad y continuar interpelando a las administraciones públicas, garantes de los derechos humanos, y al resto de la sociedad acerca de la realidad que están viviendo estas personas».

Además, ha destacado que «es imprescindible comprender a la persona de forma integral, eliminando prejuicios que nos distorsionan la mirada. Desde Cáritas, implicarnos supone acompañar en reclamar y denunciar sus derechos vulnerados generando una red comunitaria y afectiva».

Por otro lado, Óscar Bleda, Concejal Delegado del Área de Integración Social, Participación y Distritos, ha agradecido a Cáritas y a todas las asociaciones que buscan solución al sinhogarismo, resaltando que «cualquier persona por cualquier situación nos podemos ver en esta situación. Es importante que todo el mundo tienda la mano para poder hacer posible que estas personas vuelvan a recuperar sus vidas y puedan ser felices»

Durante el desarrollo del acto hemos podido conocer los sueños de las personas en situación de sin hogar, así como la lectura del manifiesto. Desde Cáritas, soñamos con algo muy sencillo y profundamente humano: que toda persona tenga garantizado su derecho a un nivel de vida digno.