Cáritas Almería abre un centro para personas sin hogar: «¿Por qué tiene que morir gente en la calle?« Mambré, calor y café atiende a una treintena de usuarios a diario, a quienes se ofrece comida, ropa y aseo así como atención para su inserción social

Alicia Amate Almería Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:14

El sinhogarismo es un problema del que nadie está completamente a salvo. Cualquier persona, en algún momento de su vida puede verse en la calle, sin nada más que la ropa que lleva puesta. Solo en la capital almeriense, se estima que más de un centenar de personas carece de hogar, de unas paredes a las que llamar 'casa', de un techo bajo el que buscar cobijo.

«Son ciudadanos y tienen sus derechos y, el tener un hogar, es un derecho y no un privilegio», ha apuntado María del Carmen Torres, directora de Cáritas Diocesana Almería, entidad que acaba de poner en marcha en el centro de la capital un espacio destinado, precisamente, a servir a las personas sin hogar.

Se trata de Mambré, calor y café. Ubicado en la calle Alcalde Muñoz, junto a la sede de Cáritas Diocesana, este centro de día ofrece a las personas en situación de calle la posibilidad de lograr algo de dignidad en sus vidas.

«Hemos visto que la ciudad necesitaba un espacio para personas que están en situación vulnerable y que tienen una necesidad concreta de ducha, ropero, desayuno», ha explicado Torres en la inauguración de este miércoles, que ha contado con representantes de todas las instituciones (Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial, Junta de Andalucía y Gobierno de España) así como con la presencia del obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero.

Pero, además de acogida, el centro ofrece un servicio de primera atención, con entrevistas individuales a través de las que se realiza un diagnóstico de la situación de cada persona y un plan personalizado para su inserción.

«Hay personas que, por causas muy variadas, se han encontrado en situación de calle y necesitan ser acogidas, ser acompañadas, darles una segunda oportunidad y que puedan salir adelante, porque aquí también se le da un acompañamiento, una formación, talleres para que puedan salir de esa situación de exclusión», ha explicado la directora de Cáritas.

Ya en funcionamiento, por el centro de día Mambré, calor y café pasan a diario entre 30 y 35 personas en busca de un desayuno o los servicios de aseo que prestan. Espera la entidad, en un futuro próximo, activar también la zona de noche, que cuenta con dormitorios para personas sin hogar.

En total, dispone de siete camas para hombres y tres para mujeres, un número de plazas acorde a las exigencias de la legislación vigente, en cuyo cumplimiento, ha indicado María del Carmen Torres, están siendo «muy rigurosos». No obstante, todavía tendrá que esperar la apertura de los dormitorios, que están ya perfectamente acondicionados, con camas, taquillas y cortinas separadoras para aportar algo de intimidad a los usuarios.

«No será un centro de pernocta, ya que no disponemos de suficientes recursos económicos. Para ello sería necesario una gran inversión económica», ha explicado Juan Antonio Plaza, delegado Episcopal de Cáritas Almería, que ha cifrado en unos 200.000 euros la cuantía necesaria para poder ofrecer el servicio de camas. Ante ello, ha llamado a la caridad de los almerienses: «Hemos juntado dinero para comprar coronas, tronos... ¿Cómo vamos a ser cicateros para ayudar al hermano pobre?».

Un proyecto, este, que ha tardado una década en tomar forma, ha indicado el delegado episcopal, quien ha revelado que la iniciativa surgió en respuesta a una cuestión sencilla: «¿Por qué tiene que morir gente en la calle?».

Mambré y Abraham

El obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, ha bendecido el centro y explicado el significativo origen bíblico de su nombre. Mambré era el encinar en el que, según la Biblia, Abraham ofreció su hospitalidad desinteresada a tres hombres, sin saber que representaban a Dios. Por tanto, una denominación de gran carga simbólica para la cristiandad, que, ha recordado el obispo, está llamada a «reconocer en el rostro de los pobres y necesitados el rostro deDios».