«Hay que dar la cara cuando se padece una enfermedad rara» Faustino Giménez, enfermo de Wilson y presidente de la asociación nacional de esta enfermedad. / A. A. Faustino Giménez padece la enfermedad de Wilson y lucha por el diagnóstico precoz de esta patología degenerativa en la que el cobre 'envenena' el organismo ALICIA AMATE ALMERÍA Lunes, 24 diciembre 2018, 00:34

A simple vista, Faustino Giménez es un padre cualquiera. Un almeriense más, de esos que cada mañana comienzan un nuevo día de trabajo, en su caso, en una importante empresa agroalimentaria de la provincia. «A los 16 años firmaba cheques de un millón de pesetas», recuerda sobre su precoz inicio en el mundo laboral comprando y vendiendo patatas. A esa misma edad, cuando la mayoría de los jóvenes están pensando en qué serán de mayores, Faustino tenía otros pensamientos en mente. «Pensaba que a los 27 me iba a morir». Un, podría decirse, típico pensamiento fatalista de adolescente. Pero, a esa edad que veía como el límite de su vida, un grave accidente de coche casi acaba con él. «Vi aquello que dicen de la luz blanca». A pesar de la gravedad, no se quedó en la carretera aquel día, afortunadamente, pero ese siniestro sí que marcó una nueva etapa de su vida protagonizada por una patología tremendamente rara y con nombre extranjero: la enfermedad de Wilson.

«Se me engarrotaban los brazos y las piernas y lo atribuían al trabajo de cargar sacos de patatas», recuerda sobre los primeros síntomas de esta enfermedad consistente en la acumulación de cobre en el organismo y que puede ser «terminantemente mortal cuando afecta neurológicamente». En su caso, el accidente de coche coincidió con un brote de Wilson, de ahí que después de casi morir, comenzase a notar más y más síntomas. Pese a todo, ningún especialista daba con el elemento clave: el cobre.

Pero todo cambió con una doctora que aterrizó en Almería procedente de una clínica de Barcelona donde se investigaba la enfermedad de Wilson. «Le llevé todos los análisis que me habían hecho e hizo el primer diagnóstico». Por fin tenía respuestas, aunque su carácter inconformista le llevó a consultar a especialistas de todo el país. Algo que recomienda a todas las personas en casos similares. «Si no se pone empeño, pueden tardar años y el diagnóstico precoz es muy importante», insiste más aún ahora que, como presidente de la Asociación Española de Familiares y Enfermos de Wilson, está en contacto continuo con la práctica totalidad de los casos conocidos en nuestro país.

«Yo sé que mi esperanza de vida es corta y no me puedo jubilar antes de tiempo»

«En Almería hay ocho o diez casos de Wilson y unos 80 en España», explica, aunque reconoce que «puede haber enfermos que no quieren dar la cara por la repercusión que puede tener». Justifica a estas personas que sufren enfermedades raras y no lo dicen en el hecho de que pueden sufrir consecuencias laborales, por ejemplo. «Yo se que mi esperanza de vida es más corta y no me puedo jubilar antes de tiempo», asume mientras contesta mensajes y llamadas de trabajo continuamente.

También piensa en el futuro. En su caso, al tener un diagnóstico acertado y a tiempo, sigue desde hace años un tratamiento y cuida hasta el agua que bebe- «llamé a las empresas de agua mineral para ver el nivel de cobre que contienen»- para evitar que el cobre se acumule de manera fatídica en su organismo. «Tenemos un tratamiento que funciona, siempre que no llegue a nivel neurológico». En ese caso, comienza la degeneración y estos enfermos pueden acabar en silla de ruedas y con otros problemas psicomotrices. «En Zaragoza hay un chico que no habla pero juega al ajedrez», comenta para explicar la magnitud de esta patología. Aunque, eso sí, como ocurre con tantas enfermedades raras, cada persona representa un caso completamente distinto.

Esta enfermedad, por otro lado, también se trasmite genéticamente. «Mi hijo mayor la tiene y también pienso en él», reconoce sobre el motivo de trabajar desde la asociación que representa para conseguir más fondos para investigación y para la realización de tests genéticos. «Hay pocos apoyos. En Valencia se está creando un equipo de Wilson con inversión privada». Un equipo que representa el futuro para los enfermos que puedan venir pero por ello no dejan de seguir pidiendo más recursos. «Hay que saber exigir, pero también saber cuándo hacerlo».