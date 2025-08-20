«Cáncer no es sinónimo de muerte, también puede ser sinónimo de vida» Abrucena acoge con emoción, cultura y mensajes de prevención la presentación del libro '¿Si lo hubiera sabido antes!?', de Miguel Díaz Martínez

Foto de familia de las personas que intervinieron en la presentación del libro.

El Salón Social de Abrucena se llenó de emoción, cultura y mensajes de prevención con la presentación del libro '¿Si lo hubiera sabido antes!?', de Miguel Díaz Martínez. Una tarde en la que se mezclaron poesía, testimonios y reflexiones que dejaron huella en todos los asistentes.

El encargado de abrir y conducir la presentación fue Moisés Agustín Torres, que dio la bienvenida a vecinos, autoridades y asistentes, agradeciendo la implicación de todos. Entre sus intervenciones, compartió varios poemas propios ('Afortunado, Agradecido y Consternado' y 'Cada mañana'), que aportaron un tono cercano y humano a la velada.

Vivir en presente

El alcalde Ismael Gil Salmerón y la concejala de Cultura, Encarnación Salvador, intervinieron para destacar la importancia de mantener viva la cultura en el municipio. Encarnación también recitó el poema 'Vivir en presente', reforzando el valor de aprovechar cada día.

Uno de los momentos más relevantes llegó con la intervención de Isabel Vergel, jefa de enfermería de oncología del Hospital Torrecárdenas de Almería. Vergel habló sobre cómo la llegada del diagnóstico precoz a la provincia ha supuesto un antes y un después para muchos pacientes y sus familias, evitando desplazamientos y favoreciendo un tratamiento más humano y cercano. Recordó que «detectar a tiempo salva vidas» y subrayó la necesidad de seguir apostando por la prevención y la sensibilización.

Campañas de prevención

También participó Isabel Fernández Lao, especialista en enfermería comunitaria, quien centró su intervención en las campañas de prevención impulsadas por la Junta de Andalucía sobre el cáncer de colon, mama y útero, recalcando la importancia de la detección precoz. Además, recitó los poemas 'La Salud' y 'Ausencia de Enfermedad', que acompañaron con fuerza su mensaje.

El Dr. Alejandro Bonetti Munnigh, gastroenterólogo y creador del Aula de la Dieta Mediterránea, recordó que los hábitos saludables, y en especial la alimentación, son un pilar fundamental en la prevención del cáncer.

La parte más emotiva vino de la mano del autor, Miguel Díaz Martínez, que compartió su experiencia personal. Diagnosticado en 2013 de cáncer de colon, atravesó un largo proceso con metástasis en hígado y pulmón, múltiples cirugías y complicaciones. Tras años de lucha, en 2022 alcanzó la ansiada «ausencia de enfermedad». En su libro relata ese camino, pero sobre todo pone el foco en lo que se puede hacer para prevenir y en cómo aprender a vivir con conciencia. Miguel recordó que «cáncer no es sinónimo de muerte, también puede ser sinónimo de vida».

Ampliar El público también tuvo su espacio en este acto.

El público también tuvo su espacio, con preguntas y comentarios, entre ellos la intervención de un representante de la AECC, que agradeció el testimonio de Miguel y la oportunidad de abrir un debate tan necesario.

La jornada concluyó con la firma de ejemplares y un brindis con vino de Almería, en un ambiente cercano que unió cultura, salud y comunidad.

Superviviente de un proceso oncológico

Miguel Díaz Martínez es superviviente de un proceso oncológico que comenzó en 2013. En su libro '¿Si lo hubiera sabido antes!?' (Editorial Círculo Rojo) combina su testimonio personal con poesía y consejos de prevención, apoyado en su experiencia vital y en la convicción de que una actitud positiva y los hábitos saludables son claves. Sus palabras son un alegato a favor de la vida, la sanidad pública y la importancia de cuidarse a tiempo.

La presentación en Abrucena fue un encuentro donde la literatura sirvió de puente para hablar de salud, prevención y ayuda entre personas que luchan contra la enfermedad. Una tarde que demostró que la cultura puede ser también una herramienta poderosa para salvar vidas.