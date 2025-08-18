Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La robótica es una materia cada vez más común en la formación infantil y juvenil.

Campohermoso acogerá talleres de robótica, programación y drones

Una iniciativa para impulsar las competencias digitales entre niños y jóvenes, cuyo desarrollo está previsto para el mes de septiembre

E. Gabriel Llanderas

Almería

Lunes, 18 de agosto 2025, 18:13

En una sociedad cada vez más tecnológica, las competencias digitales se han convertido en un conocimiento esencial, no solo para el presente laboral de los adultos, sino para el futuro de los niños y jóvenes que crecerán en un entorno dominado por la innovación. Por eso, aprender a manejar herramientas y materias como la robótica, la programación o los drones es algo que interesa cada día a más niños y jóvenes, porque es algo que puede convertirse en un importante apoyo para desenvolverse con éxito en la vida académica y profesional.

Con este objetivo, Campohermoso acogerá del 1 al 5 de septiembre el Campamento CODI 2025, organizado por TecnoTribu con el apoyo de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Juventud e Infancia del Gobierno de España.

Esta propuesta formativa, dirigida a niños y jóvenes de entre 9 y 17 años, combina talleres prácticos y colaborativos de robótica, programación, drones, trabajo en equipo y creatividad aplicada a la tecnología, en un entorno lúdico que fomenta el aprendizaje activo.

Una experiencia pensada para despertar vocaciones en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las Matemáticas, y fomentar el aprendizaje activo en un entorno ameno y motivador.

Formación digital desde la infancia

Aprender competencias digitales desde edades tempranas se ha convertido en una necesidad en la sociedad actual. Los niños y adolescentes no solo desarrollan habilidades básicas de comunicación digital, como el uso del correo electrónico o la creación de presentaciones y vídeos, sino que también aprenden a buscar información de manera eficaz y segura, a distinguir noticias falsas o fake news, y a dar rienda suelta a su creatividad usando herramientas tecnológicas. Además, adquieren conciencia sobre los riesgos del entorno digital, como la importancia de proteger su huella digital.

A medida que crecen, estas competencias se amplían hacia ámbitos más avanzados: ciberseguridad, programación, creación de contenidos en internet, aprendizaje sobre inteligencia artificial, búsqueda de empleo online y formación a través de plataformas digitales.

En conjunto, la educación tecnológica temprana no solo prepara a los jóvenes para el futuro académico y laboral, sino que también les dota de los recursos necesarios para desenvolverse de manera responsable y segura en un mundo cada vez más digital.

Oferta de empleo para formadores y monitores

Con motivo del campamento, se buscan formadores y monitores especializados en robótica, programación y drones para trabajar con el grupo de participantes (9 a 17 años). Para el desarrollo de estas actividades, TecnoTribu incorporará a su equipo a estos perfiles laborales especializados en el ámbito tecnológico.

La contratación será por un periodo de seis días, con alta en la Seguridad Social y retribución según convenio. Se valorará la experiencia previa en el trabajo con niños y jóvenes, así como formación en áreas relacionadas con la robótica, la programación o el manejo de drones.

En el caso de los formadores, se requiere titulación universitaria o de Formación Profesional Superior afín y al menos un año de experiencia profesional. Para los monitores, se solicita titulación de Formación Profesional Media o Superior relacionada y un mínimo de seis meses de experiencia. Los interesados pueden presentar su candidatura a través de los canales de contacto de la web de TecnoTribu.

