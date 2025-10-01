El campo se lanza a la revolución 'healthy' con cuarta y quinta gama contra el ultraprocesado Las alternativas de verduras cortadas y lavadas listas para comer o cocinar o los platos vegetales listos para calentar ganan terreno en los mercados de toda Europa

El principal éxito de los productos de consumo en el mercado está en adaptarse a una demanda inconstante y variable. Y es precisamente en lo que están poniendo el foco las principales comercializadoras desde hace años: adaptar sus productos a una demanda que en nada tiene que ver a la de hace cinco, diez o veinte años. Siendo aún una porción muy escueta del pastel, las mayores comercializadoras hortofrutícolas del sureste han aterrizado en la feria Fruit Attraction, la más relevante del sector en el sur de Europa, con un amplio abanico de productos adaptados al nuevo cliente: joven, con interés por una alimentación saludable y equilibrada pero sin tiempo –ni ganas– de ponerse en los fogones.

La solución está en los productos de cuarta y quinta gama (los productos frescos procesados para comer en crudo y los productos ya cocinados listos para calentar y servir), cada vez más comunes en la cesta de la compra de las nuevas generaciones de todo el continente europeo y en los frigoríficos de nuestros hogares. «Es algo que está ganando peso en nuestra forma de consumir y nosotros tenemos que adaptarnos», relataba Javier Valverde, director de Cuarta y Quinta Gama de Unica Group, la cooperativa agroalimentaria más grande del país.

Unica Group llevaba años trabajando en los envasados de snack de verduras con la finalidad de ganar cuota de mercado en ese nicho de mercado, adaptable por ejemplo a las máquinas de vending. Pero también ha trabajado en otras vías: ensaladas preparadas, verduras troceadas para comer en crudo o verduras listas para calentar y comer. «De momento apenas suponen un 1% de nuestra facturación, pero nos hemos puesto como meta llegar al 10% en los próximos años», revelaba.

Algo parecido están haciendo en la cooperativa La Palma, que cuenta con una planta dedicada a valorizar las segundas categorías en productos derivados tras procesar el fresco que no puede venderse en crudo. Una línea en la que cuentan ya con salsas, gazpacho e incluso interesantes hamburguesas de pimiento o tomate. En este sentido, La Palma apunta a la necesidad de que el futuro pase por tener un productos distintos y que aporten algo diferente al lineal para que tengan un mayor retorno.

Primaflor tiene su punto fuerte en la comercialización de ensaladas listas para aliñiar, con un porfolio cada vez más amplio. En la competencia, La marca Dime que sí (Dimmi di sì, en su origen italiano) se ha lanzado también a la comercialización de platos elaborados –lentejas, verduras con cereales y otros productos derivados de los vegetales– además de purés y salsas de verduras. Cada vez son más visibles en los lineales de supermercados de todo el continente europeo. «Nos gusta comer sano, verde, sentirnos ligeros tras el almuerzo y sentir que hemos ganado energía, pero a la vez no estamos dispuestos a renunciar a horas para dedicarlas al cocinado», advierte un comercial de dicha marca.

Biosabor y su planta de elaboración de gazpacho y salmorejo o Vicasol con sus productos de quinta gama –principalmente verduras asadas– y cuarta gama –sobre todo gazpachos– son otros ejemplos de esta evolución del mercado hacia la comercialización de verduras ya procesadas.

No se puede determinar la proporción exacta que suponen los alimentos de cuarta y quinta gama en la cesta de la compra, ya que no existen datos generales que ofrezcan esta cifra concreta para el consumidor doméstico. Lo que sí se sabe es que cada vez se demandan más y que, además de aprovechar categorías destinadas en algunos casos a convertirse en desecho, permite mayores márgenes debido a su mayor coste.

Según el 'Informe de tendencias y nuevos productos' de Food+i, un cluster de consultoría, el 56% de los europeos consideraba que los platos preparados son una buena forma de probar nuevos platos y recetas, mientras que más del 20% de consumidores estaban dispuestos a pagar más del 20% por platos elaborados con ingredientes Premium o de alta calidad.