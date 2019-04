El campeonato internacional de foodtrucks marcha sobre 'ruedas'

«¡Esto es una locura!», le decía un señor a su esposa mientras ambos se iban acercando a la muchedumbre que plagaba la parte baja de la Rambla Federico García Lorca. Sonaba Isabel Pantoja mientras unas niñas enfundadas en trajes de gitana se coordinaban bailando al son de la 'superviviente' sobre las tablas que la organización del campeonato de 'Foodtrucks' ha instalado en este lugar con motivo del evento. Una cita gastronómica a la que ya han acudido miles de almerienses. Si aún no sabe cómo se traduce la palabra 'foodtruck' no se apure, no es más que una furgoneta o remolque que sirve comida al momento, la conocida como 'street food' (otras das palabras importadas) que tan de moda se están poniendo a lo largo y ancho del globo terráqueo.

Precisamente, en Almería este fin de semana se está celebrando, con un toque de volantes y tonadillera, un evento de corte internacional en el que 15 'gastronetas' de varios puntos del mapa están haciendo felices con sus preparaciones a los vecinos de la capital. La «locura» a la que bien se refería el señor antes referido no era más que la impresión de ver el gentío que durante las horas de comida había ayer en la Rambla. Colas de gente esperando a ser atendidos, fotos frente a coches de época, mojitos, risas de amigos o parejas compartiendo unos nachos mejicanos... un sinfín de estampas de tintes gastronómico para un evento auspiciado por el área de Promoción de la Ciudad bajo el marco de Almería 2019.

Hoy es el último día para ir a probar la comida de estos 15 puestos de comida con ruedas. Todos venidos de un país distinto, por lo que se puede viajar a través de la comida de estas gastronetas sin salir de la Rambla. Por ejemplo a Cuba, Venezuela, Estados Unidos, Grecia, Alemania, Bélgica, Francia, Perú, Italia, Portugal, Japón, Brasil, Tailandia y Argentina. O si lo prefieren quedarse en España, donde hay, entre otros clásicos, paella.