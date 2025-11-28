El Camino Viejo y la ordenación del Poniente, las dudas del POTA en Almería

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Aránzazu Martín, acompañada por la delegada territorial de la citada Consejería, Dolores Martínez, señaló ayer en ... su intervención en la jornada de difusión de la Versión Preliminar de la Revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) que este documento «afronta los nuevos retos de Andalucía con el horizonte del año 2050», como son «el cambio climático, el desafío demográfico, la infraestructura verde y el medio ambiente, las infraestructuras de movilidad sostenible, energéticas y de todo tipo, las actividades económicas con soporte territorial, entre ellas el turismo, así como elementos tan relevantes para nuestra identidad como son el paisaje y el patrimonio cultural».

El objetivo de esta cita no era otro que animar a la participación de la sociedad almeriense en la revisión de documento, mediante la presentación de alegaciones y sugerencias. Para ello, se puede obtener la documentación necesaria en el portal de laJunta de Andalucía.

No obstante, en la jornada de ayer, los asistentes al encuentro –representantes de instituciones, agentes sociales y ciudadanía– tuvieron ocasión de trasladar cuestiones sobre la futura ordenación del territorio en la provincia. Según trasladó la Junta de Andalucía, entre los temas abordados, se trató la inclusión en el POTA del Camino Viejo de Almería a Aguadulce, actualmente en estudio para su declaración como Bien deInterés Cultural (BIC). Sobre ello, explicó el experto ponente que, en el momento que obtuviera dicha catalogación, entraría a formar parte directamente del Sistema de Protección Territorial de Andalucía.

También se aclaró a los presentes que la modificación del Plan de Ordenación del Territorio del Poniente de la provincia de Almería (POTPA) podrá realizarse de forma independiente al POTA, otra de las dudas planteadas.