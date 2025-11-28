Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Presentación del documento del POTA en Almería. R. I.

El Camino Viejo y la ordenación del Poniente, las dudas del POTA en Almería

La presentación de la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía congrega a representantes de instituciones, agentes sociales y ciudadanos para conocer los detalles

R. I.

Almería

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:10

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Aránzazu Martín, acompañada por la delegada territorial de la citada Consejería, Dolores Martínez, señaló ayer en ... su intervención en la jornada de difusión de la Versión Preliminar de la Revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) que este documento «afronta los nuevos retos de Andalucía con el horizonte del año 2050», como son «el cambio climático, el desafío demográfico, la infraestructura verde y el medio ambiente, las infraestructuras de movilidad sostenible, energéticas y de todo tipo, las actividades económicas con soporte territorial, entre ellas el turismo, así como elementos tan relevantes para nuestra identidad como son el paisaje y el patrimonio cultural».

