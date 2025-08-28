El camino senderista entre carrascas centenarias y misterios del siglo pasado La III Travesía Popular 'Los Fuegos de Laroya' es una cita en la que disfrutar de los paisajes de la Sierra de los Filabres y conocer la historia de unos extraños sucesos sin explicación aparente ocurridos en 1945

Laroya vivirá el 29 de septiembre una nueva edición de su Travesía Popular 'Los Fuegos de Laroya', en este caso, la tercera. El próximo recorrido senderista, organizado por el Club Cóndor con la colaboración del Ayuntamiento de Laroya y la Diputación de Almería, invita a los participantes a sumergirse en un paisaje único de carrascas centenarias y panorámicas de gran belleza, donde, además, se conocerán los puntos en los que se produjeron los misteriosos fuegos de 1945. Los caminantes podrán elegir entre dos modalidades, 24 o 14 kilómetros.

El itinerario atraviesa parajes emblemáticos como Estella, Pitango, Reul y la propia Laroya, ofreciendo no solo la oportunidad de adentrarse en las áreas arboladas de los Filabres, sino también de descubrir in situ la historia de esos enigmáticos fuegos, un episodio que marcó a la localidad en la década de 1940.

Liga Ibérica de Senderismo

Este recorrido, que está incluido en la Liga Ibérica de Senderismo 2025, tiene, además del componente histórico, una gran riqueza natural. Quienes se adentran en este paisaje disfrutan de sus árboles, del avistamiento ocasional de fauna silvestre, aunque los animales suelen esconderse al escuchar el más mínimo ruido humano, e incluso de la curiosa práctica de abrazar árboles, una tradición importada de Oriente que aquí encuentra sus limitaciones: muchas de las carrascas son tan robustas que resulta imposible rodearlas con los brazos.

El misterio de los 'Fuegos de Laroya'

El nombre de la travesía no es casual. En junio de 1945, esta localidad se vio sacudida por un fenómeno insólito: una serie de combustiones espontáneas que afectaron a varios cortijos de la zona. Ropas, enseres domésticos, paja y hasta casas enteras ardían sin causa aparente. El miedo se apoderó de los vecinos, que llegaron a pensar en una maldición.

Durante semanas, los incendios se repitieron en un radio de pocos kilómetros. Testigos hablaron de bolas de luz flotando en el aire, de llamas que olían a azufre y de extrañas apariciones, algo que incluso trascendió a la prensa nacional de aquellos días.

El suceso, sin embargo, nunca obtuvo una explicación clara. Laroya arrastra hasta hoy esta historia cargada de leyendas, que ha atraído a investigadores y divulgadores como Iker Jiménez y que sitúa al municipio en el mapa del turismo cultural y de lo inexplicado.

Naturaleza, deporte y cultura

Con todo este contexto, no es extraño que la Travesía Popular 'Los Fuegos de Laroya' se esté consolidando como una cita obligada tanto para los aficionados al senderismo y al ejercicio físico en general, como para aquellos a quienes les gusta pasar una jornada en la naturaleza y, por último, a los amantes de los misterios sin resolver.

Caminar entre carrascas centenarias, respirar la pureza de los Filabres y escuchar de primera mano relatos transmitidos de generación en generación convierte esta actividad en una experiencia completa que merece la pena experimentar.