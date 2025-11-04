Cambios en el tráfico por las obras del Paseo de Almería, que inician el tramo final

Las remodelación del Paseo de Almería obliga a realizar nuevas modificaciones en el tráfico rodado en las calles del entorno. El Ayuntamiento de Almería informó ... ayer en un comunicado que, desde las 9.15 horas de este miércoles, dentro de la planificación de estas obras, los trabajos se extenderán al último tramo de la vía, comprendido entre la calle General Segura y la Plaza Emilio Pérez (Plaza Circular).

En esta nueva fase del proyecto que comienza, se van a mantener habilitados los pasos transversales que actualmente están en funcionamiento, esto es, los de las calles Lachambre y Rueda López, en sentido avenida Federico García Lorca; calle General Tamayo, solo en dirección al Centro Histórico; y calle General Segura, desde calle Arapiles con dirección a la avenida Federico García Lorca.

Asimismo, se mantiene el corte de las calles Navarro Rodrigo y Ricardos.

La zona de aparcamiento reservado en la calle General Segura, destinado a facilitar la entrada y salida de clientes del Hotel Costasol, ubicado en plano Paseo de Almería. Los afectados pueden acceder por la calle Arapiles con dirección a General Segura, con salida hacia la avenida Federico García Lorca, apuntó el Consistorio.

También se ha previsto habilitar la parada de taxis provisional que da servicio a la céntrica zona en la calle General Tamayo, en el tramo comprendido entre el Paseo de Almería y la calle Martínez Campos, en el carril izquierdo.

Las obras de reforma del Paseo de Almería comenzaron a mediados de enero de este año y, según las estimaciones del proyecto, deberían culminar tras las fiestas navideñas al cumplirse 12 meses.