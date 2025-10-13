Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cambios en la ITV: así afectarán a particulares y empresas de Almería

Se busca optimizar la gestión de las inspecciones no periódicas de vehículos y agilizar los trámites en toda la provincia

E. Gabriel Llanderas

Almería

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:29

La gestión de las inspecciones técnicas de vehículos en Almería da un paso hacia la digitalización. La empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía S.A. (VEIASA), dependiente de la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, ha puesto en marcha el portal eITV, una herramienta virtual que permitirá a particulares y empresas realizar de manera online todos los trámites relacionados con las inspecciones no periódicas, es decir, aquellas inspecciones extraordinarias que no tienen una fecha fija, a diferencia de las revisiones rutinarias.

El nuevo portal está disponible para usuarios particulares y corporativos, incluyendo empresas e instituciones, y permite abrir expedientes de inspecciones no periódicas sin necesidad de acudir físicamente a ninguna estación ITV.

De este modo, los almerienses que solicitan este tipo de inspecciones podrán completar la primera fase, la gestión documental, de forma íntegramente online. Posteriormente, el personal técnico contactará con el solicitante para ofrecer una cita y realizar la inspección física.

Matriculación de vehículos

Entre los trámites más habituales que se podrán gestionar mediante eITV se encuentra la matriculación de vehículos, incluidos históricos o de flotas públicas. También se podrán llevar a cabo otras cuestiones, entre las que se encuentran las reformas o modificaciones técnicas, como enganches para remolques o cambios en la potencia de motocicletas.

De igual manera, es posible gestionar duplicados de fichas técnicas y cambios de servicio o destino de vehículos, al tiempo que inspecciones para tractores, transporte escolar o vehículos accidentados.

Cómo funciona eITV

El portal permite registrarse como usuario para llevar un seguimiento de los expedientes y conservar un historial personal, aunque también es posible realizar los trámites como invitado. El sistema guía al usuario, solicitando los documentos necesarios en función de cada gestión, que deben subirse en formato PDF.

Toda la documentación queda protegida bajo estrictos estándares de seguridad y protección de datos, siguiendo el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), el RGPD y la LOPDGDD. Además, los documentos pueden firmarse digitalmente a través del portal, aunque los usuarios que no dispongan de certificado electrónico podrán completar la firma posteriormente en la estación ITV asignada.

Apoyo técnico y atención al usuario

VEIASA ha habilitado el correo e-itv@veiasa.es para consultas, con un compromiso de respuesta en 48 horas hábiles, y mantiene los canales tradicionales de atención en Almería, como el teléfono 955 548 955 y el correo veiasa@veiasa.es.

Las estaciones fijas de ITV, incluidas las de la provincia de Almería, seguirán ofreciendo apoyo presencial y asistencia técnica a quienes lo necesiten para solucionar cualquier duda que les pueda surgir cuando usen este nuevo sistema. Además, la web de VEIASA cuenta con un apartado de preguntas frecuentes (FAQ) sobre la plataforma.

Con la puesta en marcha de eITV, los almerienses podrán gestionar de forma rápida, segura y sin desplazamientos todas las inspecciones no periódicas de sus vehículos, marcando un avance significativo en la digitalización de los servicios de transporte y movilidad en la provincia.

