Cambios en el bus urbano para evitar atascos en la avenida Cabo de Gata El Ayuntamiento de Almería prohíbe cargar usuarios en paradas del tramo con un único carril, así como cargar las tarjetas y pagar en efectivo, en la franja horaria de 7.45 a 9.30 horas

El Ayuntamiento de Almería ha establecido una serie de cambios en el servicio municpal del autobús urbano encaminados a evitar atascos a primera hora de la mañana, principalmente, por los usuarios que se dirigen hacia la Universidad de Almería.

El área de Función Pública y Seguridad Ciudadana va a implementar, en base a la información facilitada tanto por la empresa que opera este servicio, Surbus, como por la Jefatura de la Policía Local desde el inicio del calendario lectivo, una serie de medidas temporales que tienen como objetivo «mejorar los tiempos de recorrido de los autobuses en particular y de la circulación en general» en dicha avenida, en sentido al campus de La Cañada de San Urbano, que quedó en un único carril tras las obras de mejora y amplicación del acerado.

Dichas restricciones tendrán lugar en secciones comprendidas entre el cruce con la calle Quesada y El Palmeral de El Zapillo, que es donde «la vía dispone de un único carril de circulación», ha expresado el Ayuntamiento en una nota de prensa..

Así, desde el lunes 6 de octubre, y mientras permanezcan cerradas la avenida del Mediterráneo, la carretera de Sierra Alhamilla y la de Níjar-Los Molinos, el Paseo de Almería o la Rambla Obispo Orberá, los días laborables quedará fuera de servicio, en el horario comprendido entre las 7.45 y las 9.30 horas, las paradas 133-California y 134-Cabo de Gata-El Zapillo.

En ese entorno, sí estarán disponibles las paradas 49 Villagarcía (ubicada en la sección de la avenida Cabo de Gata con dos carriles de circulación sentido UAL); la 313 Avenida Cabo de Gata, 140 (ubicada en la sección de con un carril, sentido UAL; y la 135-Paseo Marítimo-El Palmeral (ubicada en la sección con dos carriles de circulación sentido UAL).

Además, para reducir los tiempos de carga y espera en las paradas, no se permitirá la recarga en los propios autobuses de los títulos multiviaje ni se aceptará pago en efectivo en la parada 313-Avenida Cabo de Gata,140 en las líneas 11 y 18 y refuerzos de la línea 13 durante los días laborables y en dicha franja horaria de 7.45 a 9.30 horas.

Habrá también presencia permanente de la Policía Local para regular el tráfico en la misma franja horaria y en el mismo tramo, entre el cruce con calle Quesada y El Palmeral de El Zapillo.

Campaña informativa

El Ayuntamiento de Almería y Surbus iniciarán, asismimo, una campaña informativa en redes sociales, aplicaciones para móviles, webs, paradas afectadas, autobuses, paneles informativos, etc.., con el objetivo de trasladar a la comunidad universitaria dicha información.

El Ayuntamiento de Almería confía en que, con estas medidas, «el tráfico ganen fluidez en el tramo indicado de la avenida Cabo de Gata en los momentos de alta demanda del servicio» y recuerda que «con el objeto de minimizar el déficit puntual de capacidad que pudiera producirse en la flota de autobuses por acumulación de usuarios en la misma franja horaria, es fundamental que el acceso a la UAL se produzca de forma escalonada».