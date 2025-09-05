Cambio de modelo por vía marítima: de pateras a barcos y otros medios «más sofisticados» «Los migrantes llegan de la costa argelina para su alojamiento e inmediato traslado a otras provincias, a cambio de determinadas e importantes cantidades de dinero»

Nerea Escámez Almería Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:58

Las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de personas han cambiado su modelo de trabajo en los últimos años. Así, la Fiscalía indica en la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado, que corresponde a 2024, que estas mafias se componen de «una estructura tan compleja y peculiar que difícilmente pueden ser encuadradas dentro de las características más habituales de otras organizaciones criminales», una situación que provoca que su persecución e investigación tenga presente «numerosas dificultades al requerir en muchas ocasiones la colaboración con las autoridades de terceros países de difícil y, a veces, imposible cooperación», lo que impide la desarticulación del entramado total de la organización.

En los últimos cuatro años, resalta, «el crecimiento progresivo de inmigrantes» que las mafias trasladan desde el norte de África, principalmentedesde el litoral argelino, hasta las playas del levante español.

Mayor número de personas

En algunos procedimientos han podido desarticular organizaciones dedicadas a organizar viajes y recoger migrantes. Un punto en el que resalta la ruta almeriense, donde «los migrantes llegan de la costa argelina para su alojamiento e inmediato traslado a otras provincias, a cambio de determinadas e importantes cantidades de dinero».

Desde la Fiscalía observan, además, un «cambio» en las embarcaciones en las que cometen la actividad delictiva. Lo que antes se hacía a través de pateras convencionales–botes de neumáticos o de fibra de pocos metros de eslora y dotados de motores de escasa potencia–, ahora, se han adaptado a «barcos de pesca y otros medios más sofisticados» que tienen la finalidad de introducir «un mayor número de personas en un único trayecto que permite «multiplicando sus ilícitos beneficios».