Cambio en el Ayuntamiento de Almería: la alcaldesa quita la Feria a Diego Cruz María del Mar Vázquez otorga a Eloísa Cabrera la gestión de las Fiestas Mayores

R. I. Almería Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:31

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, firmó ayer un Decreto de Alcaldía con el que se modifica la estructura orgánica y administrativa del Ayuntamiento y en el que se dispone que el Área de Urbanismo y Vivienda, dirigida por Eloísa Cabrera, asume Fiestas Mayores. Así, esta edil se encargará de la coordinación de todos los expedientes relacionados con la Navidad, la Semana Santa y la Feria y Fiestas de Almería.

«Con esta modificación de la estructura orgánica y administrativa –explicaron desde el Consistorio ayer a través de un comunicado– la alcaldesa pretende redimensionar la carga de trabajo que conlleva la gestión administrativa de los procedimientos municipales relacionados con la Feria y Fiestas Mayores del municipio, algo que ya se había comenzado a realizar en la reciente Feria, y contribuir a reforzar la colaboración entre las distintas Unidades Orgánicas que participan en el diseño y ejecución de las diferentes actividades; simplificando y agilizando la tramitación de los distintos procedimientos administrativos que se tienen que instruir para las celebraciones y liberando así personal para la realización de otros cometidos, igualmente, necesarios y relevantes para la buena gestión municipal».

Tras la firma por parte de María del Mar Vázquez de este Decreto de Alcaldía, por tanto, el hasta ahora concejal delegado de área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores, Diego Cruz, ve modificadas su atribuciones dentro de la Corporación Municipal.