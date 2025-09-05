Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Diego Cruz, concejal de Cultura.

Cambio en el Ayuntamiento de Almería: la alcaldesa quita la Feria a Diego Cruz

María del Mar Vázquez otorga a Eloísa Cabrera la gestión de las Fiestas Mayores

R. I.

Almería

Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:31

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, firmó ayer un Decreto de Alcaldía con el que se modifica la estructura orgánica y administrativa del Ayuntamiento y en el que se dispone que el Área de Urbanismo y Vivienda, dirigida por Eloísa Cabrera, asume Fiestas Mayores. Así, esta edil se encargará de la coordinación de todos los expedientes relacionados con la Navidad, la Semana Santa y la Feria y Fiestas de Almería.

«Con esta modificación de la estructura orgánica y administrativa –explicaron desde el Consistorio ayer a través de un comunicado– la alcaldesa pretende redimensionar la carga de trabajo que conlleva la gestión administrativa de los procedimientos municipales relacionados con la Feria y Fiestas Mayores del municipio, algo que ya se había comenzado a realizar en la reciente Feria, y contribuir a reforzar la colaboración entre las distintas Unidades Orgánicas que participan en el diseño y ejecución de las diferentes actividades; simplificando y agilizando la tramitación de los distintos procedimientos administrativos que se tienen que instruir para las celebraciones y liberando así personal para la realización de otros cometidos, igualmente, necesarios y relevantes para la buena gestión municipal».

Tras la firma por parte de María del Mar Vázquez de este Decreto de Alcaldía, por tanto, el hasta ahora concejal delegado de área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores, Diego Cruz, ve modificadas su atribuciones dentro de la Corporación Municipal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Roquetas de Mar por retener y robar a un conductor en 2022
  2. 2 El proyecto pionero para mejorar la seguridad de La Mojonera
  3. 3 La Junta lleva ejecutado el 60% de las obras de emergencia por DANA en el cauce del río Almazora
  4. 4 Cuando la vuelta al cole se hace punto a punto
  5. 5 Ultiman el montaje de la caseta municipal de la Feria de Adra
  6. 6 El Ayuntamiento de Adra pone a punto los colegios para la vuelta a las aulas
  7. 7 La pareja de Ana Julia Quezada declarará el martes en el caso de amenazas a la madre de Gabriel
  8. 8 La Red de Bibliotecas fomenta la «pasión» por los libros de un nuevo curso de los clubes de lectura
  9. 9 Reabren la causa contra David Bravo, exdiputado por Almería, por presunta violencia de género
  10. 10 La pedanía de Las Losas celebra sus fiestas en honor al Corazón de María los días 6 y 7 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cambio en el Ayuntamiento de Almería: la alcaldesa quita la Feria a Diego Cruz

Cambio en el Ayuntamiento de Almería: la alcaldesa quita la Feria a Diego Cruz