Así cambió en 1990 el destino de Almería

José María Granados Almería Lunes, 23 de junio 2025

No era hora de café, ni había despacho, ni protocolo. Solo dos personas conversando a mediodía en el bar Bahía de Palma, a dos pasos del Ayuntamiento de Almería, compartiendo unas cervezas con tapa y un mismo desasosiego. Avanzaba junio del 1990 -aunque en la placa que puso el Ayuntamiento en la fachada del bar, alguien cometió el error de poner 1989-. Antonio Sáez, concejal del Grupo Popular -entonces en la oposición municipal- y yo, José María Granados, periodista del diario IDEAL, hablábamos sin guión pero con crudeza sobre la imagen devastadora que proyectaba la ciudad en los medios nacionales, en los que cada dos por tres se colaba una información cuanto menos conflictiva.

Noticias luctuosas, crímenes sin resolver, otros sucesos, abandono institucional, infraestructuras pendientes, la sempiterna falta de trenes, carreteras intransitables y vuelos. Almería era entonces sinónimo de retraso. «¿Y si en vez de seguir quejándonos, proponéis algo?» dijo Granados, sin saber que aquella frase iba a cambiar el rumbo de la ciudad.

Era una época marcada por el entusiasmo nacional con Barcelona 92 y la Expo de Sevilla que marcaban un antes y un después en el mapa del país. Las grandes ciudades recibían inversiones millonarias, infraestructuras modernas y atención mediática. Almería, como tantas otras veces, quedaba fuera de todo eso, o no pedía, o no quería pedir, o no sabía cómo hacerlo. Aunque quizá fuera que por más que lo hiciera nunca le daban nada, cosas de una política que siempre parecía esperar y nunca exigir.

Fue entonces cuando el periodista lanzó su propuesta, más provocadora que realista «¿y si pedís para Almería unos Juegos Mediterráneos?».

Del bar al Pleno

Sáez se quedó pensando. No lo vio imposible. No si se empezaba por algo: una moción en el Ayuntamiento. Allí mismo, en el bar, comenzaron a redactarla entre los dos en una servilleta de papel. La idea era sencilla: generar un símbolo, un horizonte, una meta que movilizara a la ciudad. Claro que no bastaba con proponerlo.

La moción fue presentada formalmente por el Grupo Popular y debatida en el Pleno Municipal del 10 de julio de 1990. Contra todo pronóstico, fue aprobada por unanimidad. Todos los partidos, incluido el PSOE -entonces con mayoría- respaldaron la propuesta. Igual respuesta obtuvo de Izquierda Unida y del CDS.

La moción llegó al pleno envuelta en un cierto escepticismo. No tanto por la idea en sí —que muchos consideraban estimulante— como por las implicaciones que podía tener su aprobación pública. Algunos concejales temían que apoyar una propuesta tan ambiciosa generara falsas expectativas en la población, sobre todo en un momento en que la ciudad no contaba ni con instalaciones deportivas adecuadas ni con respaldo institucional para una empresa de tal envergadura.

Además, existía un obstáculo de carácter técnico: las mociones debían ir acompañadas de una valoración económica. La iniciativa era más política que presupuestaria, más simbólica que ejecutiva. Aun así, el pleno supo leer entre líneas. Lo que se pedía no era una inversión inmediata, sino el compromiso de empezar a imaginar un futuro distinto. El gesto era político, sí, pero también emocional y eso facilitó que, finalmente, todos los grupos votaran a favor.

La moción no garantizaba nada, pero abría un camino. Fue el primer paso de un proceso largo, de años de gestiones, promesas cumplidas -y otras no-, redefinición de infraestructuras, impulso turístico y, sobre todo, una nueva mentalidad.

Los Juegos Mediterráneos Almería 2005 no surgieron por arte de magia. Tuvieron una semilla muy concreta, una conversación real entre dos personas que creyeron que la palabra también podía ser acción.

La ciudad se atrevió a soñar

Cuando el espíritu olímpico iluminó Almería y las aguas traídas por los países participantes se mezclaron en una emotiva ceremonia inaugural, muchos recordaron los discursos institucionales, las obras, los atletas y los himnos. Pero muy pocos sabían que todo empezó con unas cervezas, un periodista, un concejal sin competencias de gobierno, y una frase lanzada al vuelo, eso sí, en una época en la que la política atesoraba otros valores y apostaba el diálogo y el cambio de impresiones

En ese gesto mínimo se escondía una visión: la de una ciudad que, por fin, decidió protagonizar su propio destino.

Además, esta especie de visión fue creciendo gracias al amplio respaldo social y económico que recibió la propuesta, hasta convertirse en una causa compartida, en algo de todos.

El verdadero éxito de los Juegos no fue que unos pocos se colgaran una medalla, sino que todos, absolutamente todos los almerienses, la ganaran con su apoyo, su trabajo y su entusiasmo.

La ciudadanía respondió mucho antes de que sonara la primera fanfarria oficial. Lo que empezó como una moción fue creciendo con fuerza propia. Todos se ofrecieron para ayudar, las asociaciones organizaron charlas y encuentros, los institutos crearon talleres sobre el Mediterráneo y su diversidad cultural, y hasta en los bares se colgaban carteles de apoyo.

No hubo sector que no se implicara, desde los comerciantes del centro, los agricultores, los pescadores.... La ciudad empezó a soñar de verdad cuando entendió que los Juegos no eran solo una competición, sino una oportunidad para reconocerse, para creer en su propia valía. También el respaldo económico fue decisivo. Las administraciones, junto a empresas locales y nacionales, comprendieron que invertir en Almería 2005 era más que financiar un evento deportivo: era apostar por el desarrollo de una provincia olvidada, por su reactivación turística, cultural, urbanística. Esa confluencia de recursos públicos y privados permitió modernizar instalaciones, abrir nuevas vías y dotar a la ciudad de infraestructuras.

El verdadero capital fue otro: el entusiasmo cívico, la alegría compartida, la convicción de que sí valía la pena creer. Porque lo que se ganó no se mide solo en estadios o medallas, sino en orgullo, pertenencia y dignidad colectiva.