Cambian los «deficitarios» contenedores soterrados del Casco Histórico de Almería El Ayuntamiento de Almería explica que se ha puesto en marcha un plan «sin coste» para sustituir las islas de la calle Antonio González Egea y las plazas Masnou y San Pedro

Alicia Amate Almería Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:39

Los contenedores de residuos soterrados del centro de Almería van a ser reemplazados por otros. ¿El motivo? Que han resultado ser defectuosos. Concretamente, se van a cambiar los depósitos bajo suelo ubicados actualmente en la plaza Masnou, la plaza San Pedro y la calle Antonio González Egea; emplazamientos, los tres, a escasa distancia en el trazado de la calle Real.

El Ayuntamiento de Almería, consultado a este respecto, ha confirmado este miércoles que está en marcha un plan para sustituirlos por otros «mejores» debido a que los que inicialmente se instalaron por parte de la empresa Facto, Almeriense de Construcciones y Obras Públicas han resultado «deficitarios». Básicamente, no funcionan como deberían, lo que ha llevado, incluso, a que en ocasiones se haya tenido que colocar junto a los buzones inutilizables contenedores comunes para que los vecinos pudieran arrojar sus residuos.

Así las cosas, tras detectar los fallos que afectan a las islas de contenedores de las mencionadas ubicaciones, se ha solicitado a la concesionaria que cambie los elementos por otros nuevos, del mismo formato y que funcionen perfectamente, tanto para los usuarios como para el servicio de recogida.

Ello, ha incidido este miércoles el Área de Sostenibilidad Ambiental y Energética, «sin coste» para las arcas municipales. No en vano, según han explicado desde el Consistorio, se trata de un servicio adjudicado que no cumple con los requisitos por lo que es la empresa responsable la que debe hacerse cargo de ello.

Los trabajos para este reemplazo ya han comenzado en la plaza Masnou, donde ya se retiraron los depósitos con ayuda de una grúa y, con ello, eliminado restos que llevaban semanas 'atrapados' bajo el suelo. En el caso de la plaza San Pedro, por su parte, el Área dice haber detectado que «había un déficit del tratamiento de los buzones y se estaban oxidando», por lo que han reclamado al fabricante que los cambie. La previsión es que, en el mes de noviembre, los nuevos contenedores soterrados estén en funcionamiento.

El contrato para la instalación de las islas de Masnou y Antonio González Egea, según publicó este diario, se adjudicó en abril de 2022 a la empresa Facto por un importe de 113.000 euros. Previamente, desde 2017, ya estaban en funcionamiento las ubicadas en la avenida Federico García Lorca, plaza San Pedro, plaza Marín, Santos Zárate, calle Alcalde Muñoz, calle Santiago o en el entorno de Artés de Arcos.