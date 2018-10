Cómo hemos cambiado En recuperar la memoria colectiva de la ciudad trabaja, entre otros muchos, Ginés Valera, arquitecto y miembro activo del Instituto de Estudios Almerienses MIGUEL CÁRCELES ALMERÍA Domingo, 28 octubre 2018, 00:08

Aunque para muchos almerienses sea común echar la mente atrás y recordar que antes, la mitad de lo que hoy es ciudad pura y dura era vega o lanzar un suspiro de añoranza antes de acogerse a un «¿te acuerdas?», hay una generación de almerienses que no sabe lo que es Pryca -ya nació cuando el gran híper, el primero de Almería, había sido renombrado como Carrefour-, que no sabe que antes el Paseo Marítimo Carmen de Burgos no existía y era sólo una escueta acera al borde de la arena de la playa y bajo los torreones de pisos para el veraneo. Una nueva generación que no tiene la menor idea de lo que era vivir en una ciudad partida por la mitad por un cauce seco en el que se instalaban circos o en el que se hacían las prácticas de la autoescuela. Y una urbe escueta, de provincias, que tenía frente a una de sus playas una central térmica.

Almería ha cambiado mucho, y tiene previsto seguir haciéndolo. Pero tras de sí deja una ciudad anclada en la memoria de quienes han hecho de sus enrevesadas calles de trazado morisco su horizonte de vida.

En recuperar la memoria colectiva de la ciudad trabaja, entre otros muchos, Ginés Valera, arquitecto y miembro activo del Instituto de Estudios Almerienses. A través de sus redes sociales compara la Almería antigua con la que vivimos a día de hoy, recordando emplazamientos, edificios singulares, huertas, casas señoriales o el diseño burgués del primer gran bulevar de la ciudad, el Paseo de la Alameda -ahora Paseo de Almería-. «Comencé hace tres años. Me puse a hacer fotos de fachadas y de edificios antiguos y logré una colección de casi 2.000 fotografías. Ahora ya tengo más de 15.000», narra a IDEAL.

Su afán es recuperar una imagen perdida de la Almería que algunos recuerdan -cada vez menos- y que pudiera caer en el olvido. «La mayor parte de esa Almería está aún en 'cajas de galletas' de la gente. Lo hemos podido ver con la iniciativa de la Asociación de Vecinos del Casco Histórico: la gente conserva muchas fotos de la Almería que ya ha desaparecido. Pudieron verse en una proyección en la plaza de Manuel Falces», rememora. «Esas fotos que la gente conserva ayudarían a completar el puzzle, a reconstruir digitalmente la Almería antigua».

La investigación urbanística de los últimos años -especialmente la ejecutada por Juan José Tonda (profesor de Historia) y Alfonso Ruiz García (doctor en Historia del Arte) han puesto de relieve cómo las primeras ampliaciones de la ciudad se deben al plano elaborado por el ingeniero militar Joaquín Pérez de Rozas. Es el primer gran plano de Almería, que proyecta los ensanches de la ciudad tras el derribo, en 1855, de las murallas medievales. «Es desde entonces cuando se produce la revolución urbanística», advierte Varela. Y desde entonces, todo se acelera. «Han sido décadas de grandes cambios: se crea el Paseo y el Parque, se suprime la fundición en Pescadería, llega el ferrocarril, se cierra el Puerto y se canaliza la rambla de Belén», recuerda el arquitecto.

Pero sólo en los 40 últimos años ya se dan suficientes cambios urbanísticos para hablar de una ciudad irreconocible. «Se han hecho muchas cosas y muy importantes. Por ejemplo, los accesos a la capital. Muchos recuerdan el embotellamiento constante y continuo del puente de Rioja. Ahora los accesos por el cementerio de San José o por Pescadería poco tienen que ver con los de entonces». Pero no sólo eso: se abre la más importante y larga vía de la capital, la avenida del Mediterráneo; se crea el Paseo Marítimo Carmen de Burgos (en 1991, hace apenas 27 años); y se emboveda la Rambla para suturar la brecha que dividía a los almerienses literalmente en dos: los de una ribera y los de otra.

«Fue un cambio brutal, cosió la ciudad. Antes había serios problemas de comunicación entre diversas partes de la ciudad. Gracias a la creación del Paseo Marítimo, de la avenida del Mediterráneo y la urbanización de las ramblas de Belén y Amatisteros la cosa cambió. Se pasó de muchas 'almerías' a una sola. Antes se hacía muchísima vida de barrio y poca de ciudad. Con estos cambios urbanísticos se incrementa la comunicación social, la integración de los vecinos», valora Varela.

Recurrir a las fotografías -como él hace- permite observar esa revolución urbana almeriense con sólo una comparativa entre lo que se inmortalizó hace décadas y lo que se puede ver paseando a día de hoy. Los archivos fotográficos -que Varela rebusca como oro escondido- son de una enorme utilidad. Algunas de las instantáneas que acompañan a esta información atestiguan la drástica remodelación que ha experimentado Almería en apenas medio siglo. La playa de San Miguel que en los años sesenta observaba cómo el oleaje de poniente golpeaba directamente sobre los bajos de los edificios de El Zapillo es ahora un apacible paseo junto al mar que permite disfrutar de la privilegiada ubicación costera de la capital cuando la brisa no es incómoda. El enorme cajón que separaba a los almerienses entre los del centro y los de la periferia es ahora un larguísimo bulevar que permite circundar los barrios históricos y conectar la ciudad vieja con la que experimentó el desarrollismo de los años 60 y 70 más allá de la rambla de Belén. Y lo que antes era terreno de vegueros, de agricultura tradicional y bajo plástico, ha visto nacer nuevos barrios al margen del Andarax, estadio de los Juegos Mediterráneos incluido.

«Además, hay un cambio urbanístico crucial del que no somos tan conscientes: la desaparición de las industrias del entorno más cercano a las zonas residenciales». Varela se refiere de forma expresa a la fábrica de celulosa de Cortijo Grande, «que generaba un olor muy desagradable en la ciudad cuando hacía viento». También a la central térmica, que es hoy un barrio de nueva creación -y del más alto nivel adquisitivo-. Pero se suman otras industrias desaparecidas. Es el caso de los depósitos de Campsa, la exportación de mineral de hierro de Alquife a través de los cables (primero el Inglés y después el Francés), la desaparición de los talleres Oliveros o de las naves de Las Almadrabillas. «Esto fue crucial. Ahora hay un parque enorme donde antes había unas naves industriales horrendas», valora el arquitecto. La Magnesita -Minas de Gádor- es otro ejemplo de una gran industria periférica que se vio superada por el gran crecimiento urbanístico de la ciudad.

«Hay que lamentar, no obstante, que el desarrollismo en lugar de expandir la ciudad se levantara en parte, durante los años 60, 70, 80 y 90 sobre la Almería conventual y burguesa. Eso provocó pérdidas irreparables en el patrimonio arquitectónico almeriense», se lamenta Varela. Ahora, ya es tarde. De ese Paseo de Almería señorial, de casas de puerta y ventana burguesas de dos plantas se pasó a una arteria en la que estas edificaciones -algunas de ellas conservadas- se intercalan con enormes y altísimos bloques de construcción en las últimas décadas. Afortunadamente, la herencia queda en las fotografías que Varela -y otros tantos como él- almacenan para su pervivencia histórica. Aunque sea en 'latas de galletas'.