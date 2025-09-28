Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Cámara de Comercio formará a mayores de 45 años en gestión de caja y limpieza en hospital

A. M.

Almería

Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:15

La Cámara de Comercio de Almería, comprometida con la formación y la inserción laboral de colectivos con mayor índice de desempleo, pone en marcha varios cursos Talento 45+, dirigidos a personas mayores de 45 años que buscan actualizar sus competencias y acceder a nuevas oportunidades profesionales.

Concretamente, se impartirán dos cursos en sectores de amplia demanda: el curso de Técnicas de limpieza y desinfección hospitalaria, de 120 horas, se desarrollará del 14 de octubre al 14 de noviembre en horario de 09:00 a 14:00 en SASSAN Formación, Almería. La formación abordará la limpieza en hospitales, los sistemas de limpieza y desinfección, la limpieza en áreas sanitarias o las precauciones necesarias.

El curso de Gestión de caja y atención al cliente, de 120 horas, comenzará el 23 de octubre hasta el 25 de noviembre, en el mismo horario y lugar. La formación combinará contenidos sobre la experiencia del cliente, la gestión de la línea de caja, los procesos de abastecimiento y reposición, y las competencias digitales necesarias para el manejo del punto de venta. Esta especialidad permitirá acceder a empleos en cajeros y auxiliares de ventas, dependientes con funciones de caja, personal de atención al cliente en comercios físicos o cadenas de retail.

