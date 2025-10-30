Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Castala, uno de los puntos donde está prohibido hacer fuegos.

El calor y la sequía obligan a la Junta de Andalucía a prolongar la época de alto riesgo de incendios

Este periodo se amplía hasta el 31 de octubre ante la persistencia de las altas temperaturas, la escasez de lluvias y la sequedad del terreno

E. Gabriel Llanderas

Almería

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:52

Comenta

El calor inusual para estas fechas y la falta de lluvias han obligado a la Junta de Andalucía a extender el periodo de alto riesgo ... de incendios forestales hasta el próximo 31 de octubre. La medida, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA Extraordinario nº 11, en la Orden de 15 de octubre de 2025), responde a unas condiciones meteorológicas excepcionalmente secas y cálidas que mantienen en alerta al territorio andaluz.

