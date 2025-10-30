El calor y la sequía obligan a la Junta de Andalucía a prolongar la época de alto riesgo de incendios

El calor inusual para estas fechas y la falta de lluvias han obligado a la Junta de Andalucía a extender el periodo de alto riesgo ... de incendios forestales hasta el próximo 31 de octubre. La medida, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA Extraordinario nº 11, en la Orden de 15 de octubre de 2025), responde a unas condiciones meteorológicas excepcionalmente secas y cálidas que mantienen en alerta al territorio andaluz.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el otoño ha comenzado con un déficit de precipitaciones generalizado, especialmente en la mitad occidental de Andalucía, y con temperaturas superiores a la media histórica, lo que incrementa la inflamabilidad de la vegetación. Esta situación ha llevado a la Junta de Andalucía a prolongar la vigencia de la época de peligro alto, que normalmente se extiende del 1 de junio al 15 de octubre, pero que ahora se extiende medio mes más.

De acuerdo con la normativa vigente, la Ley 5/1999 de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales y el Decreto 371/2010, que regula el Plan INFOCA, el Gobierno andaluz puede modificar las fechas establecidas cuando las condiciones meteorológicas lo aconsejen. Y este año, los termómetros y el estado del monte han dejado poco margen a la duda.

Prohibición de hacer fogatas

Con esta prórroga, continúan las restricciones habituales en los espacios forestales y sus zonas de influencia. Sigue estando prohibido encender fuego, realizar quemas de restos vegetales, utilizar maquinaria que pueda generar chispas o circular con vehículos a motor por el interior de los montes y en una franja de 400 metros a su alrededor.

La medida afecta también al uso de barbacoas en parques periurbanos, como el de Castala (Berja), por ejemplo, donde se mantiene la prohibición mientras dure la alerta.

Desde asociaciones agrarias instan a extremar la precaución y señalan que «la vegetación se encuentra en niveles críticos de inflamabilidad». Además, expertos alertan de que la prolongación de las altas temperaturas y la escasez de lluvias está alterando los patrones estacionales en Andalucía, ampliando de facto la temporada de riesgo de incendios. La Junta insiste en que la colaboración ciudadana sigue siendo fundamental para proteger el patrimonio natural andaluz.

Normativa sobre el uso de fuego en zonas forestales

La vigente normativa de uso del fuego en zonas forestales y zonas de influencia forestal de Andalucía comprende distintos procedimientos administrativos para su realización en función de la época de peligro. Estas épocas son las definidas en el citado Decreto 371/2010 del Plan INFOCA, de forma que, en la época de peligro alto, del 1 junio a, normalmente el 15 de octubre, pero que se acaba de ampliar hasta el día 31, están prohibidas todas las quemas.

En la época de peligro medio, que habitualmente se extiende del 1 al 31 mayo y del 16 al 31 de octubre, se debe pedir autorización según el correspondiente modelo con una antelación de 30 días. En la época de peligro bajo, del 1 de noviembre al 30 de abril, es necesario presentar, con una antelación de 10 días, una declaración responsable para la quema de restos vegetales según el correspondiente modelo, que incluye un condicionado a cumplir, y para la quema de matorral en pie y pastos, es necesario pedir autorización.