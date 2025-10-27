Cajamar sube hasta 750 euros la bonificación por domiciliar nómina o pensión La entidad mejora su campaña de captación y ofrece además rentabilidad en cuentas y depósitos sin comisiones para nuevos clientes

R. I. Almería Lunes, 27 de octubre 2025, 13:32

Cajamar ha decidido reforzar su estrategia comercial en el último tramo del año con una mejora de sus incentivos por domiciliar ingresos en la entidad. El banco elevará hasta 750 euros la bonificación para nuevos clientes que trasladen por primera vez su nómina o pensión, un aumento de 250 euros respecto a su oferta anterior que la sitúa como una de las propuestas más competitivas del mercado financiero.

La promoción estará vigente hasta el 31 de diciembre y exige mantener la domiciliación durante un mínimo de 36 meses. En el caso de las nóminas, el importe de la remuneración se establece según la cuantía: 300 euros para ingresos mensuales entre 1.200 y 1.999,99 euros; 500 euros para aquellos entre 2.000 y 3.999,99 euros; y el máximo de 750 euros para nóminas iguales o superiores a 4.000 euros.

Además del incentivo económico, quienes se acojan a esta campaña podrán acceder a las condiciones de la Cuenta Nómina de Cajamar, que ofrece una rentabilidad del 2,02 % TAE hasta un máximo de 20.000 euros y carece de comisiones de administración y mantenimiento siempre que se mantengan ciertos niveles de vinculación, como una nómina superior a 1.200 euros o un saldo agregado en productos financieros superior a 20.000 euros.

La mejora también se extiende a las pensiones domiciliadas. Cajamar ofrecerá 300 euros para pensiones de entre 800 y 1.999,99 euros; 500 euros para las comprendidas entre 2.000 y 2.499 euros; y 750 euros para las que superen los 2.500 euros. Estos clientes podrán contratar la Cuenta Pensión, igualmente sin comisiones si se cumplen las condiciones exigidas, y el Depósito Nueva Pensión, que permite ahorrar al 2,27 % TAE para pensiones domiciliadas a partir de 900 euros.

Con este movimiento, la entidad busca afianzar la captación de nuevos clientes en un contexto de fuerte competencia bancaria por atraer ingresos recurrentes y aumentar la vinculación de los usuarios con sus productos de ahorro.

