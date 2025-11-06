Cajamar renueva su alianza con los comercios de Almería Centro

Almería Centro y Cajamar han renovado, un año más, su convenio de colaboración con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo del Centro Comercial Abierto ... de Almería y ofrecer ventajas tanto a los más de cien negocios asociados como a los más de 5.000 clientes que utilizan la Tarjeta Almería Centro.

El convenio ha sido suscrito por el presidente de Almería Centro, Antonio Martín, y el director de Negocio de la Dirección Territorial de Cajamar, Antonio Rubio, en presencia de la gerente del colectivo empresarial, Carmen Sánchez, y del director de zona de Almería de Cajamar, José María Vargas.

El acuerdo con Almería Centro, han detallado ambas entidades en una nota, «refleja el apoyo de Cajamar al comercio local de la ciudad, un sector clave en la generación de empleo, en el dinamismo económico de la ciudad y en la revitalización social del corazón de Almería. La entidad financiera mantiene así su compromiso con los comercios del centro de Almería, ofreciendo soluciones adaptadas a sus necesidades y condiciones preferentes en productos y servicios financieros».

Por su parte, los usuarios de la Tarjeta Almería Centro «continuarán disfrutando de un medio de pago ventajoso, que les permite sufragar, como siempre, sus compras en los comercios adheridos en tres y seis meses sin intereses, consolidándose como una herramienta útil para fomentar el consumo local».

Esta colaboración refuerza, aseguran, «el compromiso compartido de Cajamar y Almería Centro con el comercio local y profesional del centro de Almería, la mejora de la experiencia de compra y la promoción de un modelo de ciudad más cercano y sostenible».