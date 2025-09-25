Cajamar Innova incorpora 23 nuevas empresas tecnológicas a sus programas de aceleración especializados en el sector agroalimentario Más de 200 candidaturas se presentaron al proceso de selección con soluciones tecnológicas innovadoras para el uso eficiente del agua, la modernización de la producción agrícola y el desarrollo de nuevos formatos alimentarios

Cajamar Innova, la incubadora de empresas de base tecnológica especializadas en agroalimentación de Cajamar, ha dado comienzo a un nuevo programa de aceleración con un encuentro de las empresas participantes en su Estación Experimental 'Las Palmerillas' (El Ejido, Almería). Los emprendedores responsables de cada startup han podido conocer así de primera mano cómo funciona el Ecosistema de Innovación de Cajamar, referente nacional en agricultura mediterránea y agrosostenibilidad, y recibir las primeras sesiones formativas de la mano de expertos en emprendimiento, gestión empresarial y tecnólogos de primer nivel.

Los 23 proyectos seleccionados de entre más de 200 candidaturas nacionales e internacionales proponen soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia en el uso del agua, modernizar la producción agrícola y desarrollar alimentos más sostenibles y saludables.

Como novedad de esta convocatoria destaca la apertura de una línea de trabajo sobre tecnología de alimentos y agroindustria ('foodtech'), que viene a sumarse a las dos ya consolidadas sobre gestión eficiente del agua y agricultura de precisión y robótica ('agrotech').

De este modo, los programas de Cajamar Innova abarcan el conjunto de la cadena de valor agro, desde la producción primaria al consumo final, abordando también en origen una cuestión clave para la viabilidad de la oferta global de alimentos como es la disponibilidad de agua, su gestión eficiente, y el desarrollo de fuentes alternativas de suministro y técnicas de depuración y reutilización.

Las startups seleccionadas por Cajamar Innova para la nueva edición de sus programas de impulso empresarial destacan por sus propuestas disruptivas en ámbitos estratégicos: depuración avanzada y eficiencia energética en gestión de agua, agricultura de precisión, robótica, biotecnología, agrivoltaica, economía circular, proteínas alternativas, nanotecnología, postcosecha y robótica para la industria alimentaria. En concreto, 5 nuevas startups se incorporan a la línea de agua; 8 a la de 'agritech' y 10 a la de 'foodtech'.

Los programas de aceleración tienen carácter gratuito y semipresencial y una duración de nueve meses, en los que se ofrece formación especializada, mentorización y acompañamiento en gestión empresarial y la posibilidad de probar las soluciones tecnológicas en campo a través de pilotos en condiciones reales supervisados por los especialistas agro de los Centros Experimentales de Cajamar en Almería y Valencia. Además, las startups cuentan con el respaldo de más de 25 socios estratégicos de Cajamar Innova, entre los que figuran empresas líderes en diferentes sectores económicos, entidades públicas y centros tecnológicos, lo que les facilita establecer alianzas y acceder al mercado.

Balance de la convocatoria 2025

En la jornada previa a este encuentro inaugural se celebró la clausura de los programas iniciados a principios de 2025 con un 'Demo Day' protagonizado por las startups participantes en el anterior programa de aceleración. Durante la jornada tuvieron la oportunidad de presentar sus principales avances, resultados y proyecciones ante un público profesional compuesto por inversores, clientes potenciales y emprendedores con experiencia.

Al margen de las actividades online, cada promoción participa en dos eventos formativos presenciales en los que consolidan los criterios metodológicos del programa, asisten a charlas magistrales de expertos en la generación de valor y las tendencias globales del mercado y realizan visitas de trabajo a empresas punteras del tejido empresarial local. Por otro lado, una vez concluidos los nueve meses de duración del programa, Cajamar Innova mantiene una relación de asesoría y colaboración con las startups, que pasan a formar parte del Ecosistema de Innovación de Cajamar.

Desde la puesta en marcha de sus programas en 2021, Cajamar Innova ha apoyado a 95 startups de base tecnológica de entre más de 750 candidaturas presentadas a las diferentes convocatorias, de las que más del 20 % proceden de fuera de España, lo que la consolidad como una iniciativa de referencia en el sector agroalimentario español. Con la incorporación de estas 23 nuevas empresas, Cajamar Innova refuerza su compromiso con el emprendimiento y la innovación como palancas esenciales para avanzar hacia una oferta más competitiva, eficiente, sostenible y capaz de responder a los grandes retos económicos, sociales y medioambientales.

