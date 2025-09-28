Caen un 16,1% las compras de productos de Almería a Israel en lo que va de año Las exportaciones han registrado, de enero a julio, un incremento del 35,8%, hasta los 14,9 millones de euros, mientras que las importaciones han bajado a los 22 millones

El conflicto de Israel y Palestina, que despierta cada día con nuevos ataques y bombardeos y suma cientos de miles de muertes en los últimos meses, está también tensionando las relaciones con el resto de países del mundo. Hasta tal punto, que la semana ha sido tratado en la asamblea general que la Organización de Naciones Unidas, la ONU.

En ella, el rey de España, Felipe VI, imploró al Gobierno de Israel que «detenga la masacre» en Gaza y que deje de causar «más muertes» en nombre de un pueblo, el judío, «que ha sufrido tanto a lo largo de la historia» y con el que España tiene profundos lazos históricos.

En su discurso, y en línea con la postura que ha venido manteniendo el Gobierno de España, el monarca defendió que «no podemos guardar silencio, ni mirar hacia otro lado, ante la devastación», así como «ante tantas muertes entre la población civil; o ante la hambruna y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas».

Las medidas que las naciones o las organizaciones de naciones adopten para tratar de ponerles freno es otra cuestión muy distinta. De hecho, la Unión Europea ha acudido a la asamblea general de la ONU dividida sobre las sanciones que debieran imponerse a Israel para que desista de sus acciones y matanzas. De ahí que Europa no tenga la mayoría necesaria para decidir si suspende, al menos parcialmente, el comercio con Tel Aviv.

Ello ha llevado a países como España a actuar por su cuenta a nivel nacional. Y, entre las medidas adoptadas, el Consejo de Ministros del pasado martes prohibió la compra y la venta de materiales de defensa y de otros productos y tecnologías de doble uso a Israel. La norma también prevé la denegación del tránsito por puertos y el espacio aéreo españoles de cualquier combustible con destino a este país.

Y las preguntas son: ¿afectarán o están afectando estas medidas a la provincia de Almería? ¿Cuál es el vínculo de las empresas almerienses con Israel? ¿Se está resistiendo? El país que gobierna Benjamín Netanyahu ocupa primeros puestos en la internacionalización almeriense y el valor del negocio entre ambos agentes no es baladí. El año 2024 cerró con 64,3 millones de euros comercializados, al sumar los 22,7 millones que vendió Almería a Israel y los 41,7 millones en productos que le compró.

El volumen ha ido creciendo, principalmente, desde la pandemia, año en el que se registraron 23,6 millones de euros. De hecho, en 2021, la cifra registró su máximo y ascendió hasta los 60,1 millones; en 2022, se quedó en los 54,1; y en 2023 volvió a subir a 56,9.

Este año, por su parte, de enero a julio, que son las últimas fechas oficiales cerradas según los datos suministrados por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT, ya sumaba 36,9 millones de euros.

Los números puros y duros reflejan, no obstante, que la balanza comercial entre ambos territorios se ha podido resentir en lo que va de 2025, coincidiendo con el recrudecimiento de las acciones violentas del Gobierno de Netanyahu con Palestina.

¿Cambio de tendencia?

Así lo indican las cifras facilitadas a IDEAL por ICEX, el Instituto Español de Comercio Exterior que, aunque ausentes de valoración, inducen a un cambio de tendencia en las compras y ventas entre ambos territorios. De hecho, en este periodo analizado, han caído un 16,1% las compras de productos de Almería a Israel respecto al año anterior.

En los siete primeros meses del año, las importaciones almerienses a Tel Aviv han bajado hasta los 22 millones de euros frente a los 41,7 millones con los que cerró el pasado año, a falta, claro está, de que se complete la actividad comercial en el ejercicio de 2025. De continuar esta tendencia a la baja, sería la primera vez en siete años que disminuye el valor de las compras que la provincia de Almería realiza a aquel país; eso, sin contar la subida generalizada de precios de los últimos dos años que han incrementado su valor.

Las ventas han registrado, por su parte, hasta julio, un crecimiento del 35,8%, hasta los 14,9 millones de euros. Así, por tanto, aunque la balanza comercial en la última década ha sido negativa para Almería, el saldo habría bajado de momento a -7,1 millones de euros frente a los -19,2 de 2024, los -23,5 de 2023 o los -16,9 de 2022.

Uclés: «Ha podido suceder que se haya optado por sustituir a Israel como proveedor»

IDEAL ha contactado con David Uclés, director del Barómetro de la Situación Económica de Almería del Colegio Oficial de Economistas de Almería, para conocer si los datos que refleja la comercialización de productos entre Almería y el Estado israelí durante 2025, que es cuando se ha acentuado la conciencia internacional por la situación que se vive entre Palestina e Israel, se han podido ver arrastrados.

Uclés considera que, puesto que los datos oficiales que ofrece el ICEX llegan hasta julio, «aún no se ha podido manifestar el deterioro de la relación bilateral, que ha empeorado a partir de septiembre» con las intervenciones en Palestina.

No obstante, apunta que «dado que lo que importamos son inputs del agro y dado que la tasa acumulada está reduciéndose, yo diría que lo que ha podido suceder es que se haya optado por sustituir a Israel como proveedor (están en guerra, las empresas no pueden atender de la misma forma que en tiempos de paz) para estos inputs desde finales de 2024 y principios de 2025; si bien, según han ido pasando los meses, los flujos de compras se han comenzado a recuperar».

«Tienen a mucha gente movilizada [en el conflicto bélico] y eso es menos mano de obra en las empresas», remarca Uclés, que advierte de que habrá que estar atentos a los acontecimientos y su correlación con la economía.

De hecho, confirma Uclés, los meses de fuertes bajadas, como han sido diciembre de 2024 y enero y febrero de 2025, «coincidieron con algún recrudecimiento». «Justo entre septiembre y octubre de 2024 fue la invasión de Líbano», concluye el experto económico.