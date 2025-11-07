Cae un clan familiar en Almería con 18 detenidos por venta de armas y tráfico de drogas

La Policía Nacional ha desarticulado en Almería la ramificación de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, de armas de fuego y a la ... defraudación de fluido eléctrico.

La operación 'Zaka-Kremlin', dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería y con la supervisión de la Fiscalía Antidroga, ha permitido la detención de 18 personas tras la práctica de 23 registros domiciliarios en Almería, Granada y Huelva.

En los registros, efectuados de manera simultánea en las distintas provincais, hallaron más de 3.000 plantas de marihuana, 20 armas de fuego y 130.000 euros en metálico, además de 302 décimos de la Lotería Nacional.

Parte del material intervenido. R. I.

Esta compleja operación es el resultado del análisis de inteligencia de la información recabada en la macrooperación efectuada en abril en Pechina, cuando se desmontó una estructura criminal asentada en Pechina dedicada al suministro de armas a otros grupos del sur de España y al cultivo de marihuana. Desde entonces, los investigadores han identificado a nuevos implicados en la compraventa de armas y en plantaciones cannábicas.

El clan se dedicaba a la distribución de armas de fuego a otros grupos criminales del sur de España y, además, los miembros de la red compraban grandes partidas de marihuana, las empaquetaban y las enviaban por paquetería a países europeos, principalmente Alemania, donde el valor de la sustancia se multiplicaba.