Presentación de la operación en Almería. R. I.

Cae un clan familiar en Almería con 18 detenidos por venta de armas y tráfico de drogas

La Policía Nacional ha practicado 23 registros domiciliarios en Almería, Granada y Huelva y se ha incautado más de 3.000 plantas de marihuana, 20 armas y 302 décimos de lotería

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:30

Comenta

La Policía Nacional ha desarticulado en Almería la ramificación de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, de armas de fuego y a la ... defraudación de fluido eléctrico.

