En Cabo de Gata la infancia también juega

El juego es el primer lenguaje de la infancia. Mucho antes de que aparezcan las palabras, los niños ya exploran, prueban, imitan y descubren su ... entorno a través de acciones lúdicas que les ayudan a comprender cómo funciona el mundo. Lejos de ser una actividad secundaria, jugar es una necesidad, una vía para el aprendizaje que permite desarrollar habilidades esenciales para la vida adulta.

Por eso, la existencia de espacios públicos para el juego es un aspecto positivo y esencial de las poblaciones. En este sentido, Cabo de Gata será, en poco tiempo, una población con más infraestructuras para el disfrute de la infancia y las familias en general, después de que el Ayuntamiento de Almería haya iniciado la construcción de una zona de ocio y juegos infantil junto al núcleo urbano, un espacio diseñado para que los niños dispongan de un lugar seguro y moderno donde jugar y socializar.

Inversión municipal

El proyecto, con una inversión de más de 41.000 euros, responde a la demanda vecinal de contar con instalaciones infantiles en la localidad. Hasta ahora, esta población, pese a su gran atractivo natural y turístico, carece de este tipo de zonas de juegos adaptadas a las necesidades actuales y con un diseño que contribuye a que la infancia pueda jugar, a la vez que las familias sienten que sus hijos se encuentran en espacios seguros.

De hecho, este espacio en el que ahora se está habilitando la zona de juegos ya era un espacio con esta funcionalidad, pero los elementos que se ubicaban en él estaban muy deteriorados y no eran apenas usados por los niños y jóvenes de la localidad. Ahora se espera que el nuevo espacio sea un punto de encuentro para la infancia y juventud de la zona, tanto los que viven allí todo el año como los que llegan en épocas de vacaciones, con lo que se revitalizará el área.

La actuación contempla la creación de un espacio deportivo infantil de acceso libre, con elementos que fomenten el ejercicio físico, el juego y el desarrollo psicomotriz. Estará equipada con pavimento seguro y juegos pensados para distintas edades, desde los más pequeños hasta preadolescentes que buscan espacios donde practicar deporte al aire libre.

Una apuesta municipal por el deporte y la salud

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha puesto en valor esta intervención como parte del compromiso municipal por mejorar la calidad de vida en todos los barrios y barriadas del municipio. «Queremos crear espacios públicos que promuevan la salud, el deporte y el bienestar de los almerienses», ha señalado, destacando que la actuación en Cabo de Gata forma parte de un plan más amplio para extender este tipo de equipamientos por toda la ciudad.

El proyecto contribuirá a revitalizar la zona y permitirá unas mayores dotaciones para la práctica del ejercicio físico, el juego y la socialización de la infancia y la juventud de esta área.

La nueva zona de ocio infantil se prevé como un espacio integrador, accesible y respetuoso con el entorno. Su construcción ya está en marcha y, una vez finalizada, se convertirá en un nuevo pulmón lúdico moderno y con las últimas novedades pensadas para el bienestar de niños y familias.