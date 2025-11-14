Al cabecilla de la organización se le conoce como 'Boss' o 'King': «Refleja temor y respeto a los demás»

Un entramado «perfectamente» organizado y con una cabeza «visible» por encima del resto del grupo criminal, de los que han sido arrestados 16 personas por ... su presunta vinculación con el tráfico de drogas en la provincia.

El principal responsable del entramado, denominado 'Lukenan', era conocido como 'Boss' (jefe) o 'King' (rey), entre los propios miembros de la organización, según relatan a IDEAL fuentes cercanas a la investigación.

Los agentes investigadores comprobaron que el propio cabecilla del entramado dirigía las actividades que este grupo desarrollaba por distintos puntos de la provincia. «Reflejaba temor y respeto», evidencian los propios investigadores al constatar el peso que tenía sobre el resto de implicados.

Durante las pesquisas, los guardias civiles comprobaron que el líder de la trama pagaba por las diferentes actividades relacionadas con las plantaciones de marihuana y el punto de venta de droga que pertenecía al grupo. Y, durante los registros domiciliarios, el cabecilla, debido a sus negocios y bajo el temor a la sustracción de droga o dinero, se habría dirigido «a los agentes intervinientes de la unidad G. R. S. temiendo que se tratase de un vuelco», manifiestan a IDEAL fuentes próximas al caso. «Un hecho, además, que evidencia la existencia de droga en la vivienda», puntualizan.