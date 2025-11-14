Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Uno de los detenidos en la operación 'Lukenan'. G. C.

Al cabecilla de la organización se le conoce como 'Boss' o 'King': «Refleja temor y respeto a los demás»

La Guardia Civil comprueba que el líder pagaba por actividades relacionadas con las plantas de marihuana y el punto de venta de droga

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:36

Comenta

Un entramado «perfectamente» organizado y con una cabeza «visible» por encima del resto del grupo criminal, de los que han sido arrestados 16 personas por ... su presunta vinculación con el tráfico de drogas en la provincia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

