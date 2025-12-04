Cuando el caballo permite tomar las riendas

El sonido los envuelve desde el primer minuto, como si el aire del recinto se ajustara a su respiración. Suben, bajan, se mecen con el ... ritmo antiguo del caballo. Hay algo en ese vaivén que desarma la prisa y quita filo a los pensamientos. Avanzan hacia un lugar que se parece a la calma, un territorio pequeño pero suficiente donde el cuerpo decide aflojar. Desde arriba, el mundo pierde aristas. Es como si el paisaje, visto desde el lomo de Hulk, aprendiera a no herir. El viento golpea, pero no detiene. Sobre Hulk, se sienten invencibles. «Sientes que te va llevando», dice Hilario, y en su voz no hay exageración, solo una certeza que le brota del cuerpo. Cuando montan, algo en ellos se ordena. Se les nota en la cara.

La mañana empieza en la Escuela Indaliana de Arte Ecuestre. El sol cae limpio sobre la arena y el aire huele a hierba y establo, a algo que no pertenece a la ciudad ni al hospital. Allí llegan seis pacientes de salud mental del tercer nivel, diagnosticados con trastorno mental grave en el Hospital Torrecárdenas. Vienen a buscar aire, un respiro que no siempre encuentran en su rutina y que aquí está sostenido por el Patronato Municipal de Deportes gracias a la subvención aportada por el Ayuntamiento de Almería. Cada paso del caballo les ofrece un espacio donde la mente deja de apretar. «El caballo no demanda nada, salvo cariño en el contacto», dice Gloria Bautista, psicóloga de la unidad de rehabilitación. Es una frase breve, pero parece contener la explicación de todo lo que ocurre allí: la posibilidad de que la vida, por un rato, sea más sencilla.

Cuando llegan al recinto de Carlos Cortés, el dueño, algo cambia. Es casi invisible: la postura que se endereza, la mirada que se abre, la respiración que se hace más honda. Es un día que los obliga a salir de casa, a salir de sí mismos. «Se benefician en muchos ámbitos. Se disminuye todo el tema de la ansiedad y entran en un estado de tranquilidad donde los instintos más agresivos que puede tener cualquier persona bajan», cuenta Gloria.

Atravesar la puerta que conecta con ese paisaje almeriense es como cruzar a otra realidad. Los seis asistentes comienzan a prepararse para tener contacto con los caballos, una especie de ritual silencioso donde cada uno encuentra su propio ritmo. «Todo el que viene tiene que aprender que no es solo montar, sino alimentar, cepillar y cuidar», explica Carlos, que supervisa con una mezcla de paciencia y firmeza.

Hilario se mueve entre los animales con una soltura que parece natural. Les habla como si los conociera de toda la vida. En el centro del ruedo, se convierte en el protagonista. Los caballos se acercan, ladean la cabeza, esperan su caricia, su mimo, su calor. «Ven que te voy a cepillar», dice a una de las yeguas.

Con movimientos suaves, precisos, mezcla de rutina y atención, Hilario cepilla a Neftis. Lo que deja perplejos a todo el personal. El animal nunca permite caricias ajenas y Carlos, sorprendido, pregunta: «¿Has podido cepillarla?» Pocas personas consiguen esa confianza, pero Hilario lo hace parecer sencillo. La psicóloga que los acompaña lo observa con una mezcla de alegría y satisfacción y le pregunta: «¿Tú sientes esa conexión que tenéis?» Él sonríe y asiente con timidez. No hace falta decir nada.

Después de las caricias, todos se pierden en el inmenso establo para alimentar a los animales. Con pequeños cubos van acercándose al animal, respetando la decisión de cada uno de ellos y su receptividad.

«Me encanta, este es muy bonito y me gustan sus colores», dice Hilario mientras alimenta a Bruno. Después, tras un descanso para la merienda de media mañana, todos se preparan para el mejor momento. «A mí es lo que más me gusta: montar», dice Rodrigo, otro de los asistentes.

«¿Quién quiere ser el primero?», pregunta Carlos mientras numerosas manos se alzan. Es Rodrigo, quien, esta vez, lo consigue. Los demás observan, impacientes. El sol cae sobre la arena. La música flota en el aire. Y las vistas son amplias, silenciosas, «maravillosas».

La suma de todo —el lugar, los animales, la compañía— hace que se conecten consigo mismos. «Una de las cosas que ellos entienden es la rutina y, así, lo extrapolan a ellos mismos», explica Gloria. Con las 12 sesiones subvencionadas, repartidas en tres grupos, desarrollan habilidades comunicativas, aumentan la empatía, la cooperación y la solidaridad. «Además están pendientes de las señales que mandan, controlan sus emociones, impulsos, y están pendientes de lo que sienten», añade.

Todos suben y bajan de Hulk con una sensación distinta: calma, alegría, un desahogo que se nota en sus gestos. «Esto puede corroborarlo cualquier persona que monte a caballo», dice Carlos. La sesión termina cerca de las 13.00 horas. Los taxis esperan y, antes de subir, Carlos les dice: «Para la próxima podréis coger las riendas». Unas riendas que, sin saberlo, han sostenido su mente.