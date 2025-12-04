Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Grupo de pacientes del Hospital Torrecárdenas en su sesión de hipoterapia L. M. C.

Cuando el caballo permite tomar las riendas

El Hospital Universitario Torrecárdenas, gracias a la colaboración del Ayuntamiento, ha puesto en marcha sesiones de hipoterapia para sus pacientes

Leticia M. Cano

Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:19

El sonido los envuelve desde el primer minuto, como si el aire del recinto se ajustara a su respiración. Suben, bajan, se mecen con el ... ritmo antiguo del caballo. Hay algo en ese vaivén que desarma la prisa y quita filo a los pensamientos. Avanzan hacia un lugar que se parece a la calma, un territorio pequeño pero suficiente donde el cuerpo decide aflojar. Desde arriba, el mundo pierde aristas. Es como si el paisaje, visto desde el lomo de Hulk, aprendiera a no herir. El viento golpea, pero no detiene. Sobre Hulk, se sienten invencibles. «Sientes que te va llevando», dice Hilario, y en su voz no hay exageración, solo una certeza que le brota del cuerpo. Cuando montan, algo en ellos se ordena. Se les nota en la cara.

