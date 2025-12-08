Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen del maletín de arte perdido.

Buscando una caja caballete desesperadamente: esta es la recompensa económica que ofrecen por recuperarla

La herramienta, «muy usada y con gran valor sentimental», desapareció hace una semana en el parking público próximo al Hotel Barceló Cabo de Gata (El Toyo), coincidiendo con los días de mayor actividad de la feria internacional de arte

E. Gabriel Llanderas

Almería

Lunes, 8 de diciembre 2025, 11:34

Comenta

La petición de ayuda de un artista en redes sociales se ha hecho viral esta semana después de que en ella lance un llamamiento para ... recuperar una caja caballete de madera negra que perdió el domingo 30 de noviembre a las 21:00 horas. La desaparición tuvo lugar en el parking público cercano al Hotel Barceló Cabo de Gata - El Toyo, zona donde se estaba desarrollando la Feria de Arte ALMA Mediterranean Art, celebrada en Almería del 27 al 30 de noviembre, y establecimiento donde muchos de los participantes y visitantes de la feria se hospedaban.

