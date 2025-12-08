Buscando una caja caballete desesperadamente: esta es la recompensa económica que ofrecen por recuperarla

La petición de ayuda de un artista en redes sociales se ha hecho viral esta semana después de que en ella lance un llamamiento para ... recuperar una caja caballete de madera negra que perdió el domingo 30 de noviembre a las 21:00 horas. La desaparición tuvo lugar en el parking público cercano al Hotel Barceló Cabo de Gata - El Toyo, zona donde se estaba desarrollando la Feria de Arte ALMA Mediterranean Art, celebrada en Almería del 27 al 30 de noviembre, y establecimiento donde muchos de los participantes y visitantes de la feria se hospedaban.

El objeto perdido no es un material cualquiera. El propietario o propietaria lo describe como «una herramienta de trabajo fundamental a la cual tengo mucho cariño», ya que le acompaña desde hace años en su trayectoria artística. Para incentivar su devolución, ha ofrecido 300 euros de recompensa, un gesto que subraya la importancia emocional y profesional de la pieza.

Una pérdida en medio de un gran evento cultural

La desaparición de la caja caballete coincide con la celebración de la primera edición de la Feria de Arte ALMA Mediterranean Art, que ha convertido a Almería en un auténtico epicentro cultural. El encuentro, celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata - Ciudad de Almería, ha reunido a más de 4.000 visitantes y a 250 artistas de 24 países, superando ampliamente las expectativas iniciales.

Durante esos días, se ha vivido un intenso ambiente artístico, con exposiciones, concursos, masterclass y actividades abiertas al público con el agua como eje temático. La gran afluencia de participantes, materiales y desplazamientos podría explicar, en parte, la pérdida de esta herramienta de trabajo.

Posible extravío

En este contexto de actividad frenética, es posible que la caja caballete se extraviara entre traslados, materiales y vehículos. El llamamiento del artista busca aprovechar la visibilidad tras el éxito de la Feria ALMA para localizar la herramienta, que podría haber sido recogida por error o quedar olvidada en algún punto del aparcamiento.

Muchas personas se han movilizado en redes y grupos locales para tratar de contribuir a la localización de este caballete. En muchos casos, un objetivo vale mucho más por su carga sentimental y por los momentos que hemos vivido con él que por su verdadero coste económico. Este parece uno de esos casos en los que su dueño o dueña está decidido a encontrarlo, incluso ofreciendo una considerable cantidad de dinero para quien ayude en su localización.

Cualquier persona que pueda aportar información puede contactar en el 665 99 16 22. El propietario solo quiere recuperar una pieza que, más allá de su valor económico, forma parte esencial de su manera de crear y a la que está intensamente apegado. Por ahora, no tira la toalla y sigue decidido a darle difusión a la pérdida, con la esperanza de que alguien lo haya visto o se tope con él en algún lugar y decida comunicarlo a su propietario para hacérselo llegar.