Los ensayos y funciones serán en 2026.

Se buscan actores para una producción teatral: estos son los requisitos del casting

Una productora ha abierto un proceso selectivo para jóvenes intérpretes que unan talento musical y actoral

E. Gabriel Llanderas

Almería

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:22

Comenta

Almería es tierra de cine, pero también de teatro, arte y creatividad. La provincia, que ha sido escenario de innumerables rodajes y espectáculos, ofrece ahora ... una nueva oportunidad a los jóvenes con inquietudes interpretativas. La productora Zenit Producciones ha abierto un casting para seleccionar a dos actores cantantes, hombres de entre 18 y 35 años, con buen oído musical, afinación y habilidades con la guitarra, para participar en un nuevo proyecto teatral que se desarrollará durante el próximo año.

