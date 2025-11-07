Se buscan actores para una producción teatral: estos son los requisitos del casting

Almería es tierra de cine, pero también de teatro, arte y creatividad. La provincia, que ha sido escenario de innumerables rodajes y espectáculos, ofrece ahora ... una nueva oportunidad a los jóvenes con inquietudes interpretativas. La productora Zenit Producciones ha abierto un casting para seleccionar a dos actores cantantes, hombres de entre 18 y 35 años, con buen oído musical, afinación y habilidades con la guitarra, para participar en un nuevo proyecto teatral que se desarrollará durante el próximo año.

Aunque en la convocatoria del proceso selectivo no se dan datos específicos ni información concreta sobre dónde y cuándo se desarrollará la producción artística, sí que se sabe que el trabajo actoral está previsto para el próximo año.

De hecho, se indica que los aspirantes deberán mostrar no solo talento artístico, sino también una actitud comprometida y capacidad para trabajar en equipo, ya que el proyecto incluirá ensayos y funciones a lo largo de 2026. La experiencia previa en teatro musical será especialmente valorada, así como la disposición para integrarse en un entorno creativo y profesional.

Normalmente, las producciones teatrales consisten en giras por diferentes puntos de la geografía, ya sea española o andaluza. Además, lo más habitual es que en las convocatorias de casting no se suelan dar muchos detalles sobre la obra de teatro, serie de televisión, montaje artístico o película para la que sea hace la selección, lo que hace que los candidatos, a veces, se dirijan sin saber exactamente a qué tipo de puesto están optando, ni las condiciones que se ofrecen.

No obstante, quienes quieran probar suerte y deseen participar deben enviar su solicitud antes del 14 de noviembre al correo electrónico casting@zenitproducciones.es, incluyendo su nombre completo, edad, localidad de residencia, teléfono de contacto, una fotografía reciente y un vídeo interpretando una canción sin editar, y, en caso de tener aptitudes, tocando la guitarra.

Esta convocatoria representa una oportunidad para jóvenes intérpretes que busquen abrirse camino en el mundo del espectáculo desde Almería, una provincia que sigue apostando por el talento emergente y por la fusión entre la música y la interpretación. En el mundo de la interpretación, las oportunidades no abundan, y triunfar no depende solo del talento, sino también de estar en el lugar y el momento adecuados para aprovecharlas.