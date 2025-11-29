El bullicio de antaño de la Puerta del Socorro

José Manuel Bretones Almería Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:42 Comenta Compartir

Cuando la Almería antigua estaba amurallada existían unas grandes puertas de entrada y salida del casco viejo. Las usaban los hortelanos, pescadores, comerciantes, viajeros y vendedores ambulantes que iban o venían de «extramuros». Eran las llamadas de Pechina, del Mar, del Sol, de la Vega, del Socorro, de la Imagen, Carretas o Carnicería (en la actual Calle Almanzor).

En un intento de resaltar ese momento histórico, el concejal Miguel Cazorla tuvo hace años la buena idea de señalizar algunas de esas puertas antiguas de la ciudad con unos grandes indalos. Ahí siguen algunos, como en el lateral del instituto Celia Viñas o junto a la Fuente de los Peces, pero otros desaparecieron de la faz urbana, hurtados o destrozados, vaya usted a saber, sin que el Ayuntamiento haya tenido a bien reponerlos.

De estas históricas puertas, quizás hoy una de las menos conocidas sea la del Socorro, que está situada a cien metros de la avenida del Mar y frente al Parque Nicolás Salmerón. De lo que fue puerta de la muralla queda un anchurón ajardinado, con significativa pendiente, que da acceso a la calle, también llamada del Socorro. Ésta llega hasta a un ensanche convertido en vertedero donde reposan, abandonados, los restos de un torreón califal más que bicentenario. La muralla que cerraba la ciudad comenzó a derribarse el 12 de septiembre de 1855 pero hasta 1891 no cayó la Puerta del Socorro. Hoy, los vestigios de ese pasado, como el referido torreón, no pueden ser maltratados con grafitis, basura y matojos salvajes.

La importancia del lugar durante el siglo XIX queda reflejada en un artículo de la revista «El Caridemo». En su edición del 15 de junio de 1848 señala a la Puerta del Socorro como un lugar clave en el tráfico de carruajes y un espacio donde el transeúnte debía «convivir» con el elevado movimiento de coches de caballos. Antes aún, el lugar se empleaba como zoco para la venta del pescado recién desembarcado, hasta que el gentío, el mal olor y las quejas de los vecinos trasladaron el mercadillo a los muelles.

Cuando la provincia exportaba a medio mundo «uva de Ohanes o de embarque», millones de barriles atravesaban la Puerta del Socorro camino de los muelles y de las bodegas de los vapores que zarpaban hacia ultramar. Aquel lugar era clave en el negocio de la industria auxiliar de la uva: barriles, maderas, serrín, porteadores, carros… Tanto es así que abundaban los locales de almacenaje, barrilerías y hasta funcionó una pensión («la del Socorro») para dar cobijo y comida a tantas personas que pululaban alrededor de la uva.

El rico propietario José Torres Enciso montó allí su almacén en 1904. Era un lugar estratégico, cerca del puerto y junto a las naves de otros exportadores, como Antonio Hernández, Enrique López Rull y Juan Cassinello Cassinello. La crisis de la uva terminó por convertir el inmueble en cine, lo que hoy es la larga e inacabada rehabilitación municipal del «Cine Katiuska».

A principios del siglo XX, la proximidad de la Puerta del Socorro también atraía a muchas gentes vinculadas con el «Cuartel de los Soldaos», como el almeriense siempre ha llamado a las instalaciones castrenses y cuyo nombre oficial es «Cuartel de la Misericordia». Pululaban familiares de reclutas y soldados que salían a comer por ahí cerca con su pan debajo del brazo y un plato de metal en la mano. Además, las naves uveras servían de cobijo para los militares, antes de partir a África. De noche, aquello era como la «boca el lobo» y hasta el año 1931 los vecinos y empresarios no se armaron de valor para quejarse al Ayuntamiento por la oscuridad.

Meses después del final de la Guerra Civil, en la Puerta del Socorro existía uno de los dos centros de desinfección para pobres y menesterosos de la ciudad. El otro «parque de desinfección» estaba en la Carrera del Perú. Se trataba un servicio público gratuito que tenía como objetivo eliminar la posibilidad de infecciones, epidemias y plagas entre la población. Sanidad definía a estas personas en la documentación oficial como «desaseados» y durante el invierno de 1941 atendía entre 1.500 y 1.700 vecinos cada semana. Este servicio de la Puerta del Socorro evolucionó para convertirse, en 1943, en una «casa de baños» dotada con 25 bañeras y 24 duchas, donde los vecinos podían lavarse y asearse gratuitamente. La idea fue del jefe de sanidad y director del instituto provincial de higiene, el doctor Juan José Giménez Canga-Argüelles (1890-1952), quien estaba convencido de que la prevención de las enfermedades radicaba en gran parte en el aseo personal.

Años después, en 1969, el alcalde Francisco de Asís Gómez Angulo (1922-2002) aceptó una partida presupuestaria de 893.462 pesetas del ministerio para sumarla a sus propios fondos y construir en lo que fue «casa de baños» un colegio de doce aulas destinado a la numerosísima población infantil de la zona. La obra se adjudicó en agosto de 1967 a la empresa Luis Sierra y el diseño correspondió al arquitecto Guillermo Langle Rubio (1895-1981). El centro educativo, respetando el antiguo nombre de la puerta, se adaptó al santoral y se denominó «Colegio Nacional Nuestra Señora del Socorro». Ya no está operativo y languidece sin aportar a la sociedad el valioso recurso potencial de un espacio útil común.

La calle del Socorro se asfaltó a finales de los años sesenta porque las piedras, los hoyos y el barro en los días de lluvia entorpecían el trasiego de peatones, isocarros, carromatos, Seíllas y Vespas. Hoy, la zona está integrada en el casco antiguo.

Ya no chirrían las ruedas de madera de los carros cargados con barriles de uva cuando el sol rojizo acaricia el amanecer por Cabo Gata; tampoco los vendedores de pescao vociferan sus boquerones, potas y pescaíllas, ni los mozos desfilan hacia el cuartel con el incierto futuro de una guerra. Décadas después, la Puerta del Socorro es otra: solo una placa callejera llena de polvo y un cacho de torreón empercudío de mugre recuerdan su esplendoroso y bullicioso pasado. Nuestro patrimonio es quien ahora grita «¡Socorro!».

