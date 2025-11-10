Los buenos datos del mercado laboral en Almería en empleo y afiliación

El mercado laboral de Almería sigue mostrando buenos datos de empleo y afiliación, una clara tendencia ya en 2024, cuando se alcanzaron las mejores cifras ... de la última década. Tanto el número de personas ocupadas como el de afiliados a la Seguridad Social registraron máximos históricos, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido que superó incluso la media andaluza y nacional.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), la provincia finalizó el año pasado con 326.100 personas ocupadas, lo que supone un aumento interanual del 2,68 %. En los últimos diez años, el mercado laboral almeriense ha incorporado más de 78.000 trabajadores, reflejo de la fortaleza de sectores como la agricultura, el comercio y los servicios vinculados al turismo y la sanidad. La tasa provincial de empleo se situó en el 51,13 %.

Crecimiento superior al promedio nacional

El comportamiento de la afiliación a la Seguridad Social también ha sido muy positivo. Almería cerró 2024 con 337.023 personas afiliadas, un incremento del 2,74 % respecto al año anterior. Este ritmo de crecimiento es superior al registrado tanto a nivel andaluz como en el conjunto del país.

El informe del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) destaca que este avance se concentra principalmente entre las personas trabajadoras por cuenta ajena, inscritas en el Régimen General, con contratos indefinidos y a jornada completa. Estos datos confirman un cambio estructural en el empleo provincial, cada vez menos dependiente de la temporalidad.

Aumento del empleo entre los mayores de 55 años

Aunque el mercado laboral almeriense refleja el proceso general de envejecimiento poblacional, el informe señala un dato relevante: el grupo de mayores de 55 años fue el que más creció en afiliaciones durante 2024, con un aumento del 6,83 %. En la actualidad, tres cuartas partes de los afiliados en la provincia pertenecen a los tramos de mayor edad, lo que indica una estabilización de las plantillas y una prolongación de la vida laboral activa.

Un mercado laboral sólido y en expansión

El Informe del mercado de trabajo de la provincia de Almería 2025, elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE y publicado el pasaod mes de marzo, ofrece una visión global del contexto socioeconómico y de las tendencias del empleo.

Este organismo recopila y analiza información procedente de múltiples fuentes oficiales, entre ellas el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el ICEX o la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias (SEOPAN), para elaborar un retrato completo y actualizado de la situación laboral.

Además del crecimiento en afiliaciones y ocupación, el estudio pone de relieve que la provincia mantiene una población joven en comparación con la media andaluza y española. En 2024, Almería alcanzó los 760.964 habitantes, el 1,57 % del total nacional, con un ligero incremento respecto al año anterior.

Aunque persiste una tendencia al envejecimiento, la tasa provincial se sitúa en el 93,49 %, la estructura demográfica es más equilibrada que en otros territorios, con un 51,13 % de hombres y un 48,87 % de mujeres.

El Informe concluye que el empleo en Almería no solo ha ido creciendo en número, sino también en calidad y estabilidad, un mensaje de confianza para una provincia que sigue marcando importantes hitos laborales en el conjunto de Andalucía.