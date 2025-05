Brote bacteriológico en los médicos de Torrecárdenas: ¿Y si no ha sido la cena, qué ha sido?

David Roth Almería Jueves, 8 de mayo 2025, 13:34 Comenta Compartir

Los motivos exactos por los cuales al menos 11 médicos del Hospital Universitario Torrecárdenas sufrieron una intoxicación alimentaria tras cumplir con su correspondiente guardia el pasado Martes Santo todavía no son concretos. Todas las sospechas se cernieron en un principio sobre un pollo en salsa y una crema de verduras, platos que consumieron todos los afectados. Mientras tanto, los informes de Salud Pública desvinculan -o, como dijo el delegado de Salud en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, no consiguen correlacionar- la intoxicación con los platos servidos en la única cantina del centro hospitalario. Así las cosas, la pregunta que muchos se hacen es: ¿Cómo es posible que once profesionales sanitarios se hayan visto afectados por algo así a la vez? ¿Qué pudo haber pasado? Diversos expertos consultados por este medio detallan los posibles escenarios.

La doctora Gema Fernández Rivas, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), explica que uno de los factores más determinantes en infecciones bacteriológicas como ésta reside en cómo se manipulan y conservan los alimentos ingeridos por los pacientes que luego experimentan sintomatología abdominal adversa. «La comida puede estar contaminada con diversas bacterias, lo cual ya es un problema. Si esta comida no se mantiene en condiciones de temperatura adecuadas, las bacterias pueden proliferar y alcanzar la dosis infectiva necesaria para que produzcan la infección», indica.

Esto significa que, para evitar infecciones, no basta con cocinar bien los alimentos: si después no se refrigeran adecuadamente o se mantienen a temperatura ambiente durante horas, el riesgo de infección crece. «Otras veces la cantidad de bacterias que hay en la comida es suficiente para producir estas infecciones», añade Fernández Rivas, que apunta, en cualquier caso a la ingesta de alimentos o a los utensilios con los que se ingieren o preparan.

También apunta a contaminación cruzada: cuando utensilios, manos o superficies contaminadas entran en contacto con alimentos limpios, crudos o ya cocinados. «Estas bacterias están en el intestino de los animales y por lo tanto pueden contaminar las partes del animal que comemos si no se realiza un buen tratamiento», señala la doctora. En tal caso -apunta- podría haberse dado en los platos y no en la muestra testigo, la que se utilizó como base de las analíticas de Salud Pública.

«Habitualmente las contaminaciones cruzadas se producen al no lavar bien los utensilios que se han utilizado para procesar o cortar esos alimentos. Si luego se vuelven a usar sin limpiar para procesar otros alimentos, ahí es cuando pueden pasar de unos a otros», explica Fernández Rivas. Esto es especialmente delicado cuando los alimentos crudos contaminan otros que se van a consumir sin cocinar, como ensaladas o frutas.

Tanto Fernández Rivas como el médico internista almeriense Federico Orozco coinciden en que el calor destruye la mayoría de estos patógenos. «Cuando están bien cocinados, normalmente se los carga», resume Orozco. No obstante, eso no elimina el riesgo si tras la cocción hay errores. «Si el pollo no ha sido manipulado correctamente, o si ha sido cocinado pero luego ha estado en contacto con manos o superficies sucias, puede contaminarse igualmente», apunta el internista.

Según Orozco, si el pollo estaba contaminado y no fue cocinado a la temperatura adecuada, o si se manipuló mal después, ese podría ser el origen. «Si lo hubieran recalentado el día anterior y luego lo calientan bien, entonces no debería haber problema. Pero todo depende de cómo se haya hecho», matiza.

La doctora Eva García, endocrinóloga y experta en nutrición, recuerda que hay muchas variables en juego: «A veces no es culpa del restaurante, sino del propio producto, que ya venía en mal estado. Eso pasa». García también apunta a otro fallo frecuente: no respetar la cadena del frío. «Si no lo han tenido en frigorífico o no han mantenido la temperatura correcta, también puede haber riesgo. Puede ser un billón de cosas», resume.

Los informes de Salud Pública no han encontrado correlación entre los platos servidos y el brote. La Delegación de Salud, su máximo responsable, Belmonte, indicaba a los medios ayer, sin embargo, que la no correlación no implica el descarte del origen. «Ahora mismo no podemos ni negar ni no negar de dónde ha salido», decía. Así que, simplemente, el origen quedará para siempre en el aire.