Bristol y Liverpool se suman a las rutas regulares de la temporada de invierno del aeropuerto de Almería El aeródromo de El Alquián estrena este domingo las líneas que permanecerán hasta finales de marzo, con vuelos también a Barcelona, Madrid, Melilla, Sevilla, Palma de Mallorca y Londres (Gatwick)

El aeropuerto de Almería contará durante la temporada de invierno que arranca este domingo con ocho rutas regulares, dos más que en la campaña invernal del pasado año. Y es que, a los vuelos de Barcelona, Madrid, Melilla, Sevilla, Palma de Mallorca y Londres (Gatwick) se suman los de Bristol y Liverpool, también en Reino Unido.

No obstante, aclaran fuentes de Aena, el hecho de que la nueva temporada arranque el 26 de octubre no implica que todos los destinos empiecen a operar este mismo día.

En concreto, las compañías aéreas han ofertado más de 284.000 asientos y 2.600 vuelos, que incluyen tanto los de salida como las llegadas del aeródromo de El Alquián «para cubrir la demanda prevista durante la temporada de invierno, que arrancará este domingo y se mantendrá vigente hasta el 28 de marzo de 2026».

En comparación con la temporada de invierno anterior, han señalado desde Aena, ambas magnitudes arrojan crecimientos muy significativos, con un 12,4% en el caso de los asientos, y del 10,7% para los vuelos.

Ambos repuntes obedecen en buena medida, tal y como justifican, al hecho de que el aeropuerto contará este año con ocho rutas regulares frente a las seis de la temporada 2024-2025, que son las antes mencionadas.

La incorporación de Bristol y Liverpool, afirman desde la compañía, «no solo mejorará la conectividad de Almería con un mercado de enorme interés, sino que, además, contribuirá, en cierta medida, a desestacionalizar el destino».

La programación de la nueva temporada refleja una provisión de 222.844 plazas para las conexiones con destinos nacionales (+1,9% respecto a la temporada 2024-2025), mientras que las internacionales tienen asignadas 61.190 (+80,2%, gracias, en gran parte, a la aportación de las dos nuevas rutas con Reino Unido).

Atendiendo a este reparto, el 78,5% de la oferta será para cubrir la demanda del tráfico doméstico, y el 21,4%, para el foráneo.

Vuelos chárter

A lo largo de los próximos cinco meses, y de acuerdo con la demanda propia del cambio de temporada, las aerolíneas también mantendrán en el aeropuerto de Almería operativas chárter con La Coruña, Vigo y Zaragoza, además de vuelos muy puntuales (una o dos operaciones) con Santander, Santiago de Compostela, Berlín, Estambul, Marrakech y Tetuán.

Todos estos datos, apuntan desde Aena, se desprenden de la programación de asientos y movimientos facilitados por las compañías aéreas, «que siempre podrá estar sujeta a cambios de última hora por parte de estas».

Además, dicha programación responde «a las peticiones realizadas por las aerolíneas para operar en los aeropuertos y al número de asientos que ofrecen a los pasajeros en estos vuelos», por lo que se trata de oferta de vuelos y asientos «no de datos reales de tráfico», dado que no se obtienen hasta que los viajes son operados y se conoce su ocupación.