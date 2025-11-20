La borrasca Claudia no logra aliviar la sequía en Almería

La provincia de Almería no ha logrado beneficiarse de manera significativa de las recientes precipitaciones asociadas a la borrasca Claudia, que sí han impulsado notablemente ... la reserva hídrica en el conjunto Andalucía y del resto del país. Mientras que a nivel nacional los embalses han remontado hasta el 53,3% de su capacidad, situándose ocho puntos por encima del promedio de la última década (que ronda el 45%), y en Andalucía se ha llegado, precisamente a ese 45% después de las lluvias, la realidad hídrica de Almería continúa marcada por la escasez y las cifras bajas.

El paso de la borrasca Claudia ha supuesto un aumento de 1.094 hectómetros cúbicos en el conjunto del país, lo que se traduce en un incremento de 1,94 puntos porcentuales en una sola semana. Esta mejora ha sido generalizada, con subidas destacadas en cuencas como Galicia Costa o Duero.

Sin embargo, en Almería, los pantanos apenas mejoran. La provincia depende principalmente de la Cuenca Mediterránea Andaluza, que se sitúa en el 42,9%, y del sistema del Segura, que apenas alcanza el 20,1%, siendo esta última una de las cuencas más castigadas de España. Aunque ambas zonas han registrado ligeros repuntes, estos han sido insuficientes para revertir un escenario que sigue siendo preocupante.

Situación crítica en los embalses

A fecha de 3 de octubre de 2025, los dos principales pantanos de la provincia, Cuevas del Almanzora y Benínar, presentaban niveles muy bajos, incapaces de garantizar por sí solos la demanda.

Respecto al embalse de Cuevas del Almanzora (Sistema Sierra de Filabres-Estancias), según los datos de la Consejería de Sostenibilidad, a 3 de octubre de 2025, almacenaba 13,58 hectómetros cúbicos, lo que supone apenas un 8% de su capacidad total, mientras que a fecha 19 de noviembre de 2025, ha pasado a indicar una reserva de solo 8.29 Hm³ (5%). Por tanto, incluso con las lluvias registradas, se produce un descenso de las reservas hídricas.

Históricamente, este embalse ha mostrado volatilidad extrema, alcanzando su máximo histórico el 1 de julio de 1993, con 152.05 Hm³ (94%), pero también experimentó un vaciado completo (0 Hm³) desde el 5 de diciembre de 2002 hasta abril de 2004.

Respecto al embalse de Benínar (Sistema Sierra Nevada), a 3 de octubre de 2025, registraba 10,99 hectómetros cúbicos, equivalentes a un 18% de llenado, mientras que para el 19 de noviembre de 2025, la reserva era de 6.93 Hm³ (11%). Sigue la misma tónica que el otro embalse, con una bajada pese a las lluvias.

Los niveles recientes (2020-2025) se mantienen bajos, aunque superiores al mínimo absoluto de 2009, cuando la reserva fue de solo 1.73 Hm³ (3%).

En conjunto, la capacidad máxima de estos dos embalses ronda los 224 Hm³. Sin embargo, en octubre de 2025, apenas superaban los 24 hectómetros cúbicos disponibles entre ambos.

La fotografía actual deja a un país que respira con alivio gracias a Claudia, pero a una Almería que continúa pendiente del cielo. Los embalses almerienses siguen sin recibir las aportaciones necesarias para mejorar de forma significativa. La provincia continuará observando un escenario preocupante mientras no lleguen lluvias más abundantes y prolongadas.