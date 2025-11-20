Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los pantanos no han registrado aumento de reservas significativo.

La borrasca Claudia no logra aliviar la sequía en Almería

Las reservas hidrícas provinciales se mantienen en niveles críticos pese a la subida generalizada a nivel nacional

E. Gabriel Llanderas

Almería

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:34

La provincia de Almería no ha logrado beneficiarse de manera significativa de las recientes precipitaciones asociadas a la borrasca Claudia, que sí han impulsado notablemente ... la reserva hídrica en el conjunto Andalucía y del resto del país. Mientras que a nivel nacional los embalses han remontado hasta el 53,3% de su capacidad, situándose ocho puntos por encima del promedio de la última década (que ronda el 45%), y en Andalucía se ha llegado, precisamente a ese 45% después de las lluvias, la realidad hídrica de Almería continúa marcada por la escasez y las cifras bajas.

