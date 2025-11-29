El boom del buceo en Almería impulsa nuevas solicitudes para operar en el litoral

Cada año son más los aficionados que se acercan a la provincia atraídos por sus aguas transparentes, su riqueza biológica y la variedad de enclaves ... donde iniciarse o perfeccionar técnicas de inmersión. Desde las calas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar hasta las zonas más tranquilas del Poniente, Almería se ha convertido en uno de los destinos más valorados para sumergirse bajo la superficie del mar, favorecida además por un clima benigno y unas condiciones de seguridad muy apreciadas por instructores, submarinistas y centros especializados.

Este creciente interés no solo se percibe en el número de visitantes, sino también en el ámbito empresarial. Una empresa que opera en el litoral almeriense desde 2016 ha presentado una nueva solicitud de autorización para desarrollar actividades de buceo recreativo y excursiones marítimas turísticas en áreas específicas de La Isleta del Moro y Agua Amarga, dentro del término municipal de Níjar. La iniciativa llega en un momento de auge del sector y busca mantener su actividad conforme a los requisitos administrativos actuales.

Un deporte en expansión en la provincia

La popularidad del buceo ha crecido de forma notable, impulsada tanto por la calidad del fondo marino como por la posibilidad de practicarlo durante buena parte del año. Las praderas de posidonia, las formaciones rocosas y la presencia habitual de pulpos y bancos de peces convierten el litoral almeriense en un escenario privilegiado para quienes buscan más que un simple baño.

A ello se suma una oferta cada vez más amplia de cursos, salidas en barco, bautismos y rutas guiadas, que mantienen vivo el interés de quienes desean experimentar por primera vez la sensación de respirar bajo el agua.

Una solicitud para mantener y ordenar la actividad subacuática

La empresa que ha presentado la petición plantea continuar ofreciendo actividades como bautismos, cursos avanzados, inmersiones guiadas y salidas en barco. El expediente administrativo en curso determinará, una vez se evalúe, las zonas exactas del litoral donde podrá operar, siempre bajo los criterios de seguridad y protección ambiental que exige un entorno tan sensible como el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

La solicitud se centra en el tránsito por el dominio público marítimo-terrestre para acceder al agua o embarcar, y no en una ocupación física de esos espacios, algo que la propia empresa ha subrayado en su documentación.

Turismo activo en crecimiento

El auge del buceo encaja en una tendencia más amplia que define al nuevo visitante de la provincia, el de personas que buscan experiencias vinculadas a la naturaleza, el deporte y la aventura. En ese sentido, el buceo ofrece un valor añadido que contribuye a desestacionalizar la actividad turística y a dinamizar sectores asociados como alojamientos, restauración, comercios especializados o transporte.

Un entorno que exige protección

No obstante, el crecimiento de la práctica también conlleva responsabilidades. Las autoridades deberán valorar si la actividad propuesta cumple con los requisitos necesarios para garantizar la preservación de un ecosistema frágil, donde conviven hábitats tan sensibles como las praderas de posidonia o las zonas de reproducción de peces y otras especies marinas.