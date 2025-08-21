Bomberos de Almería se unen a la lucha contra el fuego en Extremadura Dos dotaciones parten hacia la zona afectada por las llamas y permanecerán allí, al menos, hasta el domingo, con posibilidad de ser relevadas por otros equipos almerienses

Visita de la alcaldesa al Parque de Bomberos de Almería antes de la partida de los voluntarios.

A. M. Almería Jueves, 21 de agosto 2025, 14:57

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha despedido en la mañana de este jueves en el Parque de Bomberos de la capital a las dos dotaciones de efectivos que, de forma voluntaria y altruista, se desplazan a la provincia de Cáceres para colaborar en la extinción de los incendios que afectan a la zona.

El operativo, ha explicado el Consistorio este jueves en una nota, está compuesto por una Bomba Rural Pesada, un vehículo todoterreno y material de apoyo para intervenciones en áreas rurales. Su destino inmediato es el municipio cacereño de La Granja, donde prestarán apoyo al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Extremadura (Infoex).

La alcaldesa, acompañada de la concejala de Seguridad y Función Pública, María del Mar García Lorca, ha destacado que «para el Ayuntamiento de Almería es un orgullo que nuestros bomberos den este paso al frente, demostrando, una vez más, su solidaridad y profesionalidad. Estoy segura de que su contribución será fundamental en la lucha contra los incendios y que su actuación será motivo de orgullo para todos los almerienses».

Esta actuación se enmarca en el compromiso de colaboración de los bomberos almerienses en emergencias de carácter nacional, como ya ocurriera durante la DANA de Valencia, donde también participaron de manera activa.

Las dos dotaciones permanecerán en la zona al menos hasta el domingo, con posibilidad de ser relevadas por nuevos equipos del Parque de Bomberos de Almería en caso de que fuera necesario prolongar el operativo.

Con esta acción, el Ayuntamiento de Almería y el Parque de Bomberos reafirman su voluntad de cooperación con los servicios de emergencias de todo el país, contribuyendo a la protección de las personas, el medio natural y los bienes amenazados por los incendios forestales.