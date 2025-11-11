Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen registrada de la bola de fuego que se vio el pasado sábado.

Una bola de fuego sobrevuela el cielo de Almería: ¿qué la provocó?

El fenómeno, visible desde varios puntos de la provincia, fue causado por una roca procedente de un cometa que entró en la atmósfera a más de 100.000 kilómetros por hora

E. Gabriel Llanderas

Almería

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:43

Los vecinos de distintas zonas de Almería que levantaron la vista al cielo el pasado sábado a las 20:26 tuvieron la suerte de presenciar ... un fenómeno breve, pero no por ello menos impresionante. Una bola de fuego de una luminosidad similar a la de la Luna llena cruzó el firmamento dejando una estela visible no solo desde la provincia, sino también desde gran parte Andalucía y del resto del país.

