Una bola de fuego sobrevuela el cielo de Almería: ¿qué la provocó?

Los vecinos de distintas zonas de Almería que levantaron la vista al cielo el pasado sábado a las 20:26 tuvieron la suerte de presenciar ... un fenómeno breve, pero no por ello menos impresionante. Una bola de fuego de una luminosidad similar a la de la Luna llena cruzó el firmamento dejando una estela visible no solo desde la provincia, sino también desde gran parte Andalucía y del resto del país.

El suceso fue registrado por los detectores del proyecto SMART, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), que opera desde distintos observatorios astronómicos del sur peninsular. Según expertos participantes en el proyecto, la bola de fuego se produjo al entrar en la atmósfera terrestre una roca procedente del cometa 2P/Encke, que viaja por el espacio a unos 106.000 kilómetros por hora.

El meteoroide comenzó su recorrido a unos 104 kilómetros de altitud sobre la localidad jiennense de Peal de Becerro y avanzó en dirección suroeste hasta extinguirse a unos 60 kilómetros de altura sobre Santa Cruz (Córdoba), tras recorrer aproximadamente 131 kilómetros en el aire. Durante su trayectoria, el objeto registró varias explosiones y una detonación final que multiplicaron su luminosidad, haciéndolo visible desde lugares tan lejanos como Almería, y otros como Granada o Sevilla.

Rupturas por la presión atmosférica

Según explica el IAA, estas explosiones se deben a las rupturas bruscas del meteoroide por la presión atmosférica. Al impactar contra el aire a esa velocidad, su superficie alcanzó miles de grados centígrados, volviéndose incandescente y generando la intensa luz que lo convirtió en protagonista de las redes sociales durante la noche.

En Almería, varios aficionados a la astronomía y curiosos compartieron imágenes y vídeos en los que se aprecia la breve, pero potente estela. Aunque este tipo de fenómenos no son infrecuentes, sí resultan llamativos por su intensidad.

Las bolas de fuego como la del sábado recuerdan la riqueza del cielo nocturno almeriense, un entorno privilegiado para la observación astronómica gracias a la baja contaminación lumínica en zonas como Los Filabres, el Desierto de Tabernas o el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, donde los aficionados podrán seguir disfrutando de espectáculos similares durante las próximas lluvias de meteoros de noviembre, como las Leónidas.