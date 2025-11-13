Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La concejala Amalia Martín, con el grupo de estudiantes de Cerveteri.

Bienvenidos a Almería: estudiantes de Italia visitan el corazón de la ciudad

La concejala de Presidencia recibe en el Salón de Plenos a un grupo de alumnos del Instituto Salvo D'Acquisto de Cerveteri, que participa en un intercambio con la Compañía de María almeriense

A. M.

Almería

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:31

La concejala de Presidencia, Planificación y Proyectos Europeos, Amalia Martín, ha dado la bienvenida a la ciudad a un grupo de estudiantes del Instituto Salvo ... D'Acquisto de Cerveteri (Italia) que está participando este curso en el programa Erasmus+, un intercambio educativo que realizan junto al Colegio Compañía de María de Almería.

