Bienvenidos a Almería: estudiantes de Italia visitan el corazón de la ciudad

La concejala de Presidencia, Planificación y Proyectos Europeos, Amalia Martín, ha dado la bienvenida a la ciudad a un grupo de estudiantes del Instituto Salvo ... D'Acquisto de Cerveteri (Italia) que está participando este curso en el programa Erasmus+, un intercambio educativo que realizan junto al Colegio Compañía de María de Almería.

Desde el Salón de Plenos, corazón institucional de la ciudad, Martín les ha explicado que el Ayuntamiento de Almería «trabaja cada día para ser una institución cercana, moderna y participativa que impulsa la educación, la cultura y las oportunidades para los jóvenes ante el firme convencimiento de que invertir en conocimiento, creatividad y talento joven es invertir directamente en el futuro de la ciudad».

Una filosofía que, como ha trasladado la concejala, «conecta plenamente con el espíritu del programa Erasmus+ que simboliza la cooperación, la diversidad y el aprendizaje compartido entre pueblos europeos». «Un programa que representa lo mejor de Europa: aprender viajando, conocer otras culturas y entender que la diversidad nos enriquece», ha añadido.

Igualmente, la concejala les ha dado la bienvenida «a una ciudad que mira al futuro, moderna, solidaria y conectada con el mundo». «Almería es una ciudad mediterránea, luminosa y acogedora, con más de 3.000 horas de sol al año que nos da un carácter alegre, cercano y optimista. Tenemos historia, cultura y patrimonio además de pertenecer al Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, con playas vírgenes, paisajes volcánicos y una biodiversidad única. Somos tierra de cine y contamos con una gastronomía que combina el mar, la huerta y la tradición», ha trasladado Amalia Martín, quien ha animado a los estudiantes italianos «a disfrutarla y a que conozcáis en profundidad lo mejor de nuestra ciudad, que son los almerienses».

La recepción institucional de los alumnos del programa Erasmus+ ha finalizado con la visita a la azotea de la Casa Consistorial, donde los jóvenes han podido contemplar una vista única de la Plaza de la Constitución, de la Alcazaba y de los Jardines Mediterráneos de La Hoya, ha explicado el Consistorio en una nota. Tras ello, han realizado una visita guiada al Yacimiento Arqueológico del Barrio Andalusí de Almería, un auténtico tesoro histórico que permite viajar en el tiempo para descubrir cómo era la vida en la Almería musulmana del siglo XI.