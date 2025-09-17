Bicicletas de hidrógeno: ¿qué son y cuándo se usarán en Almería? Europa ya ha presentado las primeras, con la mirada puesta en extender esta tecnología a otras ciudades, también en Almería

La Semana Europea de la Movilidad se celebra entre el 16 y el 22 de septiembre.

E. Gabriel Llanderas Almería Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:02

El futuro de la movilidad sostenible suma un nuevo protagonista, las bicicletas de hidrógeno. Este innovador medio de transporte se ha estrenado en España, y muchas personas han podido probar por primera vez en Europa un modelo que promete cero emisiones, autonomía ampliada y una carga rápida. La pregunta que surge es: ¿cuándo podrían llegar a ciudades como Almería?

Aunque a simple vista parecen una bicicleta eléctrica convencional, su interior esconde una tecnología pionera. El depósito no aloja una batería, sino hidrógeno almacenado en hidruros metálicos a baja presión. Una pila de combustible convierte ese hidrógeno en electricidad y solo libera vapor de agua, eliminando cualquier emisión contaminante.

Estas bicicletas pueden alcanzar una autonomía de 60 kilómetros con apenas 20 gramos de hidrógeno. Además, el depósito se sustituye en apenas 15 segundos y su velocidad máxima es de 25 km/h.

Semana Europea de la Movilidad

Las primeras pruebas abiertas al público van a tener lugar entre el 16 y el 19 de septiembre, aunque no en Almería, sino en la ciudad que ha visto crear los primeros modelos, Burgos, y quienes se suban a ellas podrán comprobar de primera mano el potencial de esta tecnología, pensada tanto para movilidad urbana como para fines educativos.

La implantación de las bicicletas de hidrógeno en Almería dependerá del desarrollo de infraestructuras como las hidrolineras y de la apuesta institucional por esta tecnología. La provincia, con su clima soleado y la creciente red de carriles bici, ofrece un escenario ideal para ensayar este tipo de movilidad.

Proyectos vinculados a las energías renovables

Además, el interés por proyectos vinculados a las energías renovables, especialmente el solar y el hidrógeno verde, sitúa a Almería en una posición favorable para acoger iniciativas de este tipo en los próximos años. Todo apunta a que las primeras experiencias llegarán de la mano de universidades, proyectos piloto o eventos de movilidad sostenible, como ya ha ocurrido en Burgos.

En esta misma línea, concienciar y fomentar el uso de medios de transporte sostenibles, donde las personas sean las protagonistas, es el objetivo conjunto del Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía, a través del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería, para la Semana Europea de la Movilidad 2025.

Actividades en Almería

Precisamente, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad en Almería, desde el 16 al 22 de septiembre se celebrará un amplio programa de actividades, bajo el lema 'Movilidad para todos', con música, educación vial, transporte gratuito, marchas urbanas, concurso de fotografías y otras acciones con las que se busca poner en valor la importancia de que todos los ciudadanos participen en la construcción de una ciudad amable y sostenible, que contribuya a la salud y el bienestar de los almerienses.

Esta semana incluirá acciones como la instalación de módulos de aparcamientos de bicicletas y patinetes en los IES Los Ángeles, Azcona y Al-Andalus. Además, también habrá actividades para fomentar el uso del transporte público urbano, dos mesas redondas que incluirán la perspectiva de la movilidad sostenible, y un día sin coches que incluirá la gratuidad en algunas líneas de autobús y horarios.