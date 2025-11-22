BIC naranja escribe fino, BIC cristal escribe normal

José Manuel Bretones Almería Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:12 Comenta Compartir

Todo el mundo, en alguna ocasión, ha tenido un bolígrafo BIC en la mano. Es uno de los grandes inventos del siglo XX y prueba de su éxito es que el diseño no ha variado en décadas. El boli cumple ahora 75 años, desde que un tal Marcel Bich (1914-1994) perfeccionó el invento del periodista húngaro Ladislao José Biro (1899-1985) para sustituir las plumas estilográficas en las labores de escritura. Y tanto que lo consiguió. Según la empresa fabricante, hoy en el mundo se venden 300 bolis BIC cada segundo y en su larga historia se han comercializado más de cien mil millones de unidades.

Pero, sin duda, el boli BIC ha dejado de ser una herramienta de trabajo o de estudio para convertirse en un objeto de leyenda, de culto; en una evocación del pasado. Porque hubo un tiempo en que todo se escribía con el boli BIC; casi siempre en azul porque el negro era para textos solmenes o tarjetas de pésame a parientes o amigos y el color rojo era para señalar las faltas, el de corregir. El que usaba la maestra puñetera marcando circulitos y rayas en los folios de los exámenes y en las libretas de espiral de las tareas. Los escolares normales de los años setenta y ochenta raras veces agotaban la tinta del boli porque llevaban en ristre cuatro o cinco por si se perdían o le prestabas uno a alguien, sabiendo que jamás volvería a tu estuche.

Los «empollones» del colegio sí que gastaban los BIC. Sería de tanto usarlos, como el amor en la canción de Rocío Jurado. Cuando la tinta empezaba a fallar los «sabiondos» soplaban con fuerza la punta del boli como si el aire pudiera rellenar la carga y le daban tres o cuatro golpetazos contra el pupitre, queriendo arrancar una última palabra. Eran los que escribían su nombre en un papelito y lo metían por dentro del tubo transparente para que todo el mundo supiera que ese BIC era suyo. Egoísmo escolar. Digo yo que así empezaría lo que en los años noventa fue la «generación de pelotazo».

El boli BIC también hacía de utensilio anti estrés, mordiendo con fruición la capucha o el taponcillo de arriba o moviéndolo entre los dedos como si fuera la varita de una majorette; en los exámenes era el soporte para las chuletas escritas con una aguja y en las guerrillas del patio del recreo se convertía, quitándole la barra de tinta, en eficaz lanza proyectiles de largo alcance para la munición compuesta por granos de arroz. Quienes grababan música en los radiocasetes que traían de Melilla, siempre tenían un BIC a mano para rebobinar las cintas o repararlas cuando se liaban entre los cabezales del reproductor. Los médicos de la Seguridad Social llevaban el bolsillo superior de la bata blanca llena de bolis. Azul, rojo, negro, verde… como si fuese la varita mágica con la que curar a los enfermos. Los cajeros de los bancos del Paseo tenían la fea costumbre de amarrar el BIC con una guita gorda para que el cliente despistado no se lo llevara después de firmar un talón o un préstamo. De tantas manos, el boli estaba medio mordido, con el tapón descolorido y la cuerda retorcida de tanto estirarla. Así se han hecho las grandes fortunas bancarias.

Precisamente, los primeros clientes en comprar bolis BIC fueron los bancos porque eran baratos y muy útiles. Aquí llegaron en 1956 y rápidamente se popularizaron en las papelerías almerienses. Los tenían en «Avenida», de Luis García Gómez; «Lacoste», de Juan Arenas Benítez (+1978); «España» y «Garú», en el Paseo; en «Moya», de Marina Granados García; en «Santo Domingo» de Antonio Oña Plaza; en «Valero» de Ramón Valero Moreno y luego de Pepe Manzano Navarro y ahora de José Manzano Giménez o la «Moreno» regentada por Diego Moreno Martínez (+1971).

El desembarco en los colegios de Almería de los nacimientos del «baby boom» posibilitó la gran explosión en la venta de los bolis BIC. A eso se unió la espectacular y al mismo tiempo simple campaña de publicidad en televisión con una cancioncilla que todos los mayores de 40 años habrán tarareado alguna vez: «BIC naranja escribe fino, BIC cristal escribe normal; BIC naranja, BIC cristal dos escrituras a elegir… Bic. Bic. Bic». La canción sonaba mientras en la pantalla dos bolis dibujaban unos «ochos» perfectos. Interpretada por el matrimonio formado por Luisita Tenor (1941-2020) y Francisco Heredero (1942) la melodía se coló en los iconos de aquellos felices años. Cuando se iniciaba el curso académico y había que comprar el material escolar, los chiquillos iban a las papelerías cantando el «Bic. Bic. Bic».

En 1977, a los históricos negocios de bolis, lápices y libretas se unieron otros nuevos o reformados: «Cervantes», en la calle Padre Alfonso Torres; «Ortiz», en la calle Padre Luque; «Marín», de José Luis Marín García en el edificio Torres Bermejas; «Colón», de Manuel García García; «Roma», en la calle Arráez; «Alonso», frente a la puerta trasera de La Salle; «Orta», en la Plaza Altamira; «Bécquer», en la calle Granada; «Molinos», en la calle Santa Rosa; «Lourdes», en San Antón o «Romera» en la calle Santa Filomena. En esos albores de los años ochenta, las escasas grandes superficies que había en la provincia insertaron en su oferta de productos la sección de papelería. Así, en 1979, en Ecoprix, un boli BIC cristal costaba 8 pesetas y en 1998, en el Copo de El Ejido, un paquete triple valía 95 pesetas.

La sencillez y popularidad del boli ha servido para políticos y cargos de alta alcurnia como argumento crítico. En 1991, Julio Ortiz, alcalde de Roquetas, ordenó dejar de comprar rotuladores de punta fina, carísimos, y dotar a los funcionarios de bolis BIC. En 1994, Javier Gómez Bermúdez denunció nada más llegar a su cargo de decano de los magistrados provinciales que la tecnología de las dependencias judiciales eran los bolis BIC y los folios, mientras otras usaban ordenadores. En la legislatura municipal del alcalde Juan Megino, la portavoz de la oposición, Pilar Navarro, levantaba un BIC azul como señal para que el resto de sus concejales votara a favor de las propuestas.

El caso es que el BIC sigue entre nosotros. No porta batería, ni recibe notificaciones, ni posee cobertura de la wifi, tampoco accede a la inteligencia artificial. Pero tiene alma y evoca recuerdos. Y con eso basta. Lo digo y lo firmo. Con un boli BIC azul.

