Imagen de archivo de la Virgen de Gádor en Berja.

Berja vive su primera noche de exaltación mariana

La Virgen de Gádor protagoniza una magna romería hasta Castala, acompañada por cientos de devotos en una jornada de fe, música y tradición

E. Gabriel Llanderas

Almería

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:36

La localidad de Berja vive este fin de semana uno de los acontecimientos más especiales de su calendario religioso con la celebración de la primera Magna Romería a Castala, en la que la Virgen de Gádor, patrona de la ciudad, ha peregrinado junto a los vecinos del municipio y devotos llegados de otros lugares, dirigiéndose hasta Castala, donde ha permanecido toda la noche del sábado junto a la Ermita de San Tesifón.

El acto ha tenido lugar en la tarde del sábado, 30 de agosto, a las 18:00 horas en el Santuario, desde donde ha partido el cortejo presidido por la carreta de Nuestra Señora de Gádor Coronada. La han acompañado centenares de peregrinos a pie, la Banda Municipal de Música de Berja, numerosos carros de caballos, caballistas y carrozas a motor.

El itinerario ha recorrido la calle Fuente del Oro, Santa Susana, El Caz, Las Mercedes, calle Arévalos, Cruz del Humilladero y la Carretera de Castala, hasta llegar al Parque Periurbano, donde la Virgen ha sido recibida en torno a las 23:00 horas en un ambiente de fervor y emoción.

Noche de fe y convivencia

El recinto de acampada del Parque Periurbano se ha convertido en un espacio de encuentro donde se han instalado carros, carrozas y también se encontraban los caballos que han participado. Allí se ha celebrado la Santa Misa tras la llegada de la Virgen y se ha trasladado a los patronos a la ermita de San Tesifón. Durante toda la noche se han organizado turnos de oración que han permitido a los fieles velar ante su patrona.

La parte festiva también ha tenido su protagonismo con la verbena amenizada por el grupo 'Entre Amigos', que ha animado la madrugada con música y baile, junto al servicio de barra. Ya a las 06:00 horas se ha repartido chocolate con churros en la ermita, gesto que ha sido muy bien acogido por los asistentes.

El regreso a Berja

El domingo, 31 de agosto, la jornada comienza con el Rosario de la Aurora a las siete de la mañana, seguido del regreso de la Virgen hacia Berja. El cortejo tiene previsto avanzar por la carretera de Castala, Humilladero, Teniente Joya, Placeta de la Cruz, calle Agua, Puente Lozas y Plaza de la Constitución hasta llegar al Templo Parroquial, donde está prevista la entrada a las 10:30 horas.

Allí se celebra la Santa Misa en honor a la patrona, en una eucaristía en la que los peregrinos podrán obtener la Indulgencia Plenaria, al ser Año Jubilar. Para mayor comodidad, las carrozas y carros que acompañan la peregrinación han dispuesto de espacio de aparcamiento en la Huerta Escobosa.

Devoción y tradición en Berja

Con esta magna romería, Berja vuelve a mostrar su profunda devoción por la Virgen de Gádor, en un evento que une fe, tradición y convivencia. La primera noche de exaltación mariana marca un hito en la historia religiosa de la localidad, dejando un recuerdo imborrable en los asistentes y reforzando la unión entre los virgitanos y su patrona.

