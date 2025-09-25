Berja se despide del primer alcalde de la democracia en un funeral multitudinario Las muestras de afecto se multiplican tras el fallecimiento de don Federico Moreno Ferrón, maestro y primer edil de la localidad entre 1979 y 1983

E. Gabriel Llanderas Almería Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:49

Berja ha despedido en los últimos días a una persona muy querida en toda la localidad, don Federico Moreno Ferrón, el que fue primer alcalde de la democracia en el municipio, cuyo fallecimiento ha despertado un profundo sentimiento de pesar entre vecinos, amigos y familiares, muchos de los cuales le han demostrado en estos días su afecto y gratitud.

Federico Moreno ejerció como alcalde entre 1979 y 1983, bajo las siglas de UCD, en unos años clave para la consolidación democrática. Paralelamente, desarrolló su vocación como maestro en Berja, marcando con su ejemplo a generaciones de virgitanos que aún lo recuerdan con respeto y cariño. Por toda esa labor en ambos campos, el de la política y el de la docencia, los dos enfocados a contribuir a la mejora de la calidad de vida, del bienestar y de la educación de los vecinos del municipio, se le guarda un gran respeto y un profundo cariño.

Reconocimiento institucional y ciudadano

A nivel popular, las muestras de pésame se han sucedido, lo mismo que a nivel institucional. De hecho, el Ayuntamiento de Berja ha expresado su pesar a través de un comunicado en el que ha destacado la «entrega, cercanía y compromiso» de quien dedicó su vida al municipio. Como muestra de duelo, la Corporación decretó un día de luto oficial en el que las banderas ondearon a media asta en los edificios municipales.

«En nombre de la Corporación Municipal y de todo el pueblo de Berja, trasladamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y allegados, reconociendo la entrega y la vocación de servicio con los que dedicó su vida a nuestro municipio», ha expresado en un comunicado.

Por otro lado, cientos de vecinos se han congregado en la Parroquia de la Anunciación para darle el último adiós en un ambiente de recogimiento, acompañado de múltiples mensajes de homenaje en redes sociales.

Un legado que perdura

En 2014, el municipio reconoció su figura con la inauguración de la Plaza Alcalde Federico Moreno Ferrón, un espacio que desde entonces lleva su nombre y que ahora se convierte en símbolo de memoria local. Su trayectoria, tanto en el aula como en la vida pública, queda para siempre en la historia de Berja y en el corazón de quienes lo conocieron, como referente de cercanía, servicio y compromiso con su pueblo.

«La figura de don Federico Moreno Ferrón quedará para siempre en la memoria colectiva de Berja, como ejemplo de entrega, cercanía y compromiso con su pueblo», han indicado desde el Ayuntamiento.

