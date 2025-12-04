El Belén Municipal de Almería, una joya artesanal con 500 figuras y 50 construcciones

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha visitado en la tarde de este jueves el Belén Municipal, una de las citas más destacadas ... del calendario navideño que abre sus puertas un día antes del encendido oficial de la Navidad. Lo ha hecho acompañada por el vicario general de la Diócesis de Almería, Ignacio López, el belenista y diputado de Protocolo de la hermandad del Prendimiento, Rafael Quero, y de los concejales del Equipo de Gobierno Eloísa Cabrera, Diego Cruz y Joaquín Pérez de la Blanca.

El Belén, que este año lleva por título 'Y María nos dio al Redentor', ha sido diseñado y elaborado por la Hermandad del Prendimiento -en más de una veintena de años protagonista del montaje del Belén Municipal-, manteniendo así la tradición de participación de hermandades y cofradías en el montaje municipal de este elemento característico de la navidad almeriense.

Con una extensión de más de 90 metros cuadrados, el montaje reúne más de 500 figuras a escala, modeladas y pintadas a mano en terracota, entre los 10 y 25 centímetros de altura. Destacan además una treintena de autómatas, que aportan dinamismo y realismo a las escenas.

El recorrido permite contemplar 12 pasajes bíblicos relacionados con el nacimiento de Jesús -como la Anunciación, la Visitación, el Nacimiento o la Presentación en el Templo- combinados con escenas de la vida cotidiana. Todo ello se integra en un conjunto formado por entre 40 y 50 edificaciones artesanales en las que se ha empleado corcho tratado, cartón y material reciclable, que recrean viviendas, comercios tradicionales —panadería, herrería, carnicería, taberna o mercado— y espacios emblemáticos como el Castillo de Herodes, el Portal, la cueva de la Anunciación, la noria o la sinagoga.

Durante la visita, la alcaldesa ha destacado «la enorme dedicación y cariño» que desprende el Belén. Reconociendo la «tradición» que para muchos representa su visita en estas fechas navideñas, ha querido también «felicitar este año a la Hermandad del Prendimiento por el fantástico trabajo realizado y a Rafael Quero, de forma particular, en su condición de belenista.»

Horarios

«Son más de 500 figuras y casi 50 edificaciones las que conforman este Belén, que incluye una docena de escenas de pasajes bíblicos y distintos ambientes, todos ellos cuidados con mucho mimo y cariño y al mínimo detalle», ha explicado.

«Un trabajo que tiene que tener por recompensa el que sea visitado de forma mayoritaria por almerienses y visitantes, a partir de hoy y hasta el 6 de enero», ha animado la regidora, invitando desde ahora «a que se acerquen y disfruten de la estampa tan navideña y tan tradicional que representa el Belén Municipal, como parte de la amplia programación navideña preparada por el Ayuntamiento».

El vicario general, Ignacio López, ha felicitado al Ayuntamiento «por la iniciativa de instalar un año más este Belén» y ha expresado su reconocimiento a la Hermandad del Prendimiento «por el esfuerzo y la dedicación en su elaboración». Ha destacado «la belleza del nacimiento, con el misterio en el centro», e invitado a todos los almerienses «a visitarlo entendiendo esta como una experiencia que puede ayudar a vivir con mayor profundidad el tiempo de la Navidad».

Por último, Rafael Quero ha destacado que, aunque aparece como responsable principal del Belén, «detrás existe un equipo sin el cual el proyecto no habría sido posible». Ha invitado también a conocer el belén y «contemplarlo sin prisa y con atención, para apreciar la riqueza de sus detalles». Ha subrayado finalmente que todo belén se disfruta de verdad «con el corazón, solo con el corazón».

El Belén Municipal podrá visitarse del 5 de diciembre al 6 de enero en el Museo de la Guitarra Antonio de Torres, en horario de 10.30 a 14 y 17 a 21 horas, permaneciendo cerrado por la tarde los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero.