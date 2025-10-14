Beatriz González Martín, nueva portavoz de la Fundación Almería Tierra Abierta La doctora en Estudios Migratorios y profesora de la UAL asume el cargo con el objetivo de mejorar la vida de las personas migrantes en la provincia.

R. I. Almería Martes, 14 de octubre 2025, 13:25 Comenta Compartir

El Patronato de la Fundación Almería Tierra Abierta ha designado a Beatriz González Martín portavoz de este organismo, cuya finalidad es mejorar la vida de las personas migrantes en la provincia almeriense. La nueva portavoz es doctora en Estudios Migratorios, Desarrollo e Intervención Social, profesora e investigadora y miembro del Centro de Estudios de la Migraciones y Relaciones Interculturales de la Universidad de Almería (UAL).

Recientemente ha centrado el foco de sus trabajos, tanto de investigación como de intervención, en las migraciones internacionales, generalmente relacionados con las relaciones intergrupales en espacios multiculturales, la integración sociolaboral de la población inmigrante, la movilidad, la vivienda y el sinhogarismo.

Actualmente está especialmente involucrada en proyectos relacionados con la exclusión residencial y social de la población inmigrante en la provincia de Almería.

Asimismo, el Patronato de la Fundación Almería Tierra Abierta cuenta con una nueva incorporación. Se trata de María Luisa Trinidad, secretaria del Consejo de Cajamar. Es Catedrática en Derecho y ha sido profesora de la Universidad de Almería, donde ha ostentado cargos como directora de Secretariado de Profesorado y Tercer Ciclo, vicedecana de la Facultad de Derecho, secretaria general de la UAL y secretaria del Consejo Rector de esta institución universitaria. Es una persona activa en acciones de voluntariado en entidades sociales.