Bayárcal estrena más opciones de ocio para niños y adultos La inauguración del parque infantil 'El Cielo de Almería' y la reapertura del Bar Chullo amplían la oferta de recursos para las familias en el municipio más alto de la provincia

Bayárcal, el municipio más alto de Almería, es uno de los pocos lugares de la provincia donde se puede conciliar el sueño en verano con una temperatura no demasiado alta. Rodeado de un entorno privilegiado, ofrece grandes atractivos turísticos como zonas de sierra arbolada que, en esta época del año, cuentan incluso con cascadas, y rutas de senderismo que atraviesan paisajes con una abundante vegetación.

Con apenas 300 habitantes, conserva todo el encanto de los pueblos de montaña, en pleno contraste con otras zonas del interior o la costa almeriense. Las arboledas de castaños, nogales y pinares se encuentran entre los alicientes de las rutas de senderismo en este territorio. Aquí no hace falta buscar la sombra para cobijarse del calor y los rayos del sol, porque puede encontrarse fácilmente. A estos encantos naturales se suman, desde hace poco, dos nuevos espacios que invitan a disfrutar tanto a niños como a adultos, ampliando así la oferta de ocio y convivencia en este rincón de la Alpujarra almeriense.

Puntos de encuentro para los vecinos

Estos dos nuevos espacios prometen convertirse en punto de encuentro para vecinos y visitantes. El pasado miércoles 30 de julio se inauguró oficialmente el parque infantil 'El Cielo de Almería', un espacio pensado para que los más pequeños, en un pueblo que quiere cuidar a sus niños y niñas y mejorar la calidad de vida de las familias.

El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento con la colaboración de la Diputación Provincial, ha transformado una zona en un espacio perfecto para el disfrute de los más pequeños. Entre columpios, toboganes y áreas de juego, el parque busca ser un lugar de convivencia donde las familias puedan reunirse para que los niños lo pasen en grande al aire libre.

A este parque infantil se le ha denominado 'El Cielo de Almería' y combina las instalaciones recreativas con la belleza natural de la sierra y del entorno del municipio.

El regreso del Bar Chullo

A la oferta infantil se suma otra buena noticia para los adultos: la reapertura del Bar Chullo. Situado en el corazón de Bayárcal, este local destaca por su decoración alpujarreña y un mural dedicado a El Chullo, el pico más alto de Almería. El bar cuenta con una zona exterior con un árbol, troncos decorativos, un green y vallas de madera, que aportan un aire rústico y de montaña.

En el interior, el ambiente es cálido y acogedor, con detalles como sillones verdes junto a una chimenea, leña preparada para el fuego, mesas de madera y un rincón íntimo separado por un biombo. Un lugar ideal tanto para tomar un café tranquilo como para reunirse con amigos y vecinos, que hará las delicias de los bayarqueros que busquen un lugar para pasar un rato agradable en buena compañía, más aún cuando llegue el frío.

El parque infantil y el bar se suman a la oferta de ocio y recursos disponibles para los vecinos de este municipio que forma parte del Parque Natural de Sierra Nevada y es un lugar muy visitado por los amantes del turismo rural y el senderismo.