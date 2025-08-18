Los barrios y fans del Cooltural, en bus a la Feria de Almería Ocho líneas especiales de autobús conectarán a los vecinos del término municipal y la zona centro con el recinto ferial del 22 al 31 de agosto

A. Maldonado Almería Lunes, 18 de agosto 2025, 14:14

Los vecinos de la ciudad y los asistentes al Cooltural lo tendrán fácil para asistir al recinto ferial de la Vega de Acá desde cualquier punto del término municipal y la zona centro sin los agobios del tráfico y el aparcamiento. Podrán viajar, como cada año, en el bus urbano y los servicios especiales que han establecido el Ayuntamiento de Almería y Alsa-Surbús, la empresa concesionaria del servicio de transporte público urbano en la capital.

Y es que, durante la Feria de Almería en honor a la Virgen del Mar, que este 2025 se celebrará entre el 22 y el 30 de agosto, el Consistorio ha establecido un dispositivo de movilidad que, bajo el ya conocido eslogan '¡Muévete a la Feria en bus!', pretende animar a los asistentes del mediodía como de la noche a utilizar el autobús en detrimento de los vehículos privados que, en días de gran afluencia, generan atascos innecesarios.

Para ello, ha destacado el Ayuntamiento en una nota, se va a reforzar el servicio durante la Feria con un total de 26 vehículos distribuidos en ocho líneas que conectarán a los distintos barrios de la ciudad directamente con el recinto ferial; y, paralelamente, las líneas regulares seguirán prestando su habitual servicio, por lo que habrá hasta 54 autobuses en servicio en las horas previstas de mayor movilidad de ciudadanos.

La principal novedad de este año, según han informado desde el Consistorio capitalino, es que, debido a las obras del Paseo de Almería y del soterramiento, que ha provocado la demolición del puente de la avenida del Mediterráneo, se han modificado los itinerarios de las líneas regulares L3, L4, L7, L11 y L12 durante la Feria.

A ello se suma que, como es habitual, las líneas ordinarias contarán con un horario especial y que la lanzadera del Cooltural Fest funcionará tanto a la ida como a la vuelta.

Líneas especiales de Feria

Las líneas especiales de Feria serán, por tanto, la F1 (La Salle - Recinto Ferial), con una frecuencia de 10 minutos; la F2 (C/Granada – Recinto Ferial), de 8 minutos; la F3 (Pescadería - Recinto Ferial), de 13 minutos; la F4 (Piedras Redondas-Recinto Ferial), de 22 minutos; la F5 (El Alquián - Recinto Ferial), que se adentrará como el año pasado en el barrio de Loma Cabrera y que tiene una frecuencia de 25 minutos; la F6 (Retamar - Recinto Ferial), de 30 minutos; la F7 (Torrecárdenas - Recinto Ferial), de 20 minutos; y la F8 (Cruz Roja - Recinto Ferial) cuya frecuencia se estima en 25 minutos.

Aun así, como «algunos de los itinerarios de este año se han visto afectados por las obras que se están ejecutando actualmente en la ciudad y ha obligado a una modificación de los itinerarios afectados, se recomienda consultarlos en la página web de la empresa concesionaria (www.surbusalmeria.es), así como a través de la app móvil y de sus redes sociales», detallan desde el Consistorio.

Cooltural Fest

Respecto al Cooltural Fest, tanto el viernes 22 como el sábado 23 y el domingo 24 de agosto habrá un servicio especial de autobuses prestado por la organización que cubrirá la entrada y la salida de los asistentes al festival. El servicio de ida funcionará desde las 17 a las 22 horas.

Habrá tres paradas: en la avenida Federico García Lorca, en sentido ascendente, a la altura del Colegio Internacional Stella Maris; otra en el Escenario Playa, en la parada 154; y la llegada al recinto ferial, cuya parada estará ubicada en la Ppolongación a calle Árbol del Paraíso, junto al recinto de conciertos, sentido sur-norte.

El servicio de vuelta, por su parte, funcionará entre las 24 horas y las 4.30 horas, de manera ininterrumpida, aunque la principal novedad es que hará, de manera alterna, recorridos Norte y Sur.

El recorrido Norte saldrá desde el Recinto Ferial y hará nueve paradas: calle Manuel Azaña, 139 (parada 389); avenida Mediterráneo - San Luis (Parada 60); calle Italia - Parque (parada 392); calle Granada, 249 - maestría (Parada 111); avenida Federico García Lorca - Vaguada (parada 114); avenida Federico García Lorca - IES Celia Viñas (parada 478); avenida Cabo de Gata, 60 - San Miguel (Parada 48); avenida Cabo de Gata - El Zapillo (parada 134); y avenida Mediterráneo - Auditorio (parada 154).

Igualmente, el recorrido Sur saldrá desde el recinto ferial y hará nueve paradas: avenida mediterráneo, 23 (Parada 163); plaza de El Zapillo (parada 165); avenida cabo de gata - San Miguel (Parada 42); avenida Federico García Lorca - Stella Maris (parada 7); avenida Federico García Lorca - obelisco (parada 51); avenida Santa Isabel, 58 (parada 399); calle Italia, 6 (parada 391); avenida Mediterráneo - San Luis (parada 68); y avenida Mediterráneo 233 (parada 70).

«Para utilizar este servicio, habrá que adquirir los tickets exclusivamente de manera online en la página web del festival ya que no se venderán en los propios autobuses ni en las paradas», han puntualizado desde el Consistorio.

Precio unificado

Todos los servicios del transporte público urbano especiales de Feria van a contar con una tarifa especial unificada de 1,30 euros, tal y como han detallado desde la empresa concesionaria. El horario de los servicios de feria comprenderá desde las 20 horas hasta las 7 horas del día siguiente. «Un intervalo que podrá variar en función de cómo evolucione la demanda», aseguran desde Alsa-Surbús.

Tanto el miércoles 27 de agosto, 'Día del Niño', como el viernes 29 y el sábado 30, los servicios comenzarán, no obstante, a las 19 horas.

Recuerda, igualmente, que «por motivos de seguridad, los cochecitos de bebé deberán ir completamente plegados» y que, en estos casos, «el acceso se realizará por la puerta delantera».

Cualquier incidencia o modificación de horarios se comunicará también, como es habitual, a través de la página web de la empresa concesionaria (www.surbusalmeria.es), así como a través de la app móvil y de sus redes sociales.

Coordinadamente con los servicios de bus y taxi, se han establecido accesos y paradas, tanto para las diferentes líneas de autobús urbano como para los taxis en el recinto ferial. En cuanto a las paradas del bus, están previstas en la calle Árbol del Paraíso, zona Norte. También habrá una en la calle Árbol del Paraíso, a la altura de la calle Acebo.

Por su parte, todas las paradas de taxis se ubicarán en avenida Árbol del Paraíso en sentido ascendente, en el tramo comprendido entre la rotonda de calle Acebo y Camino de la Goleta.

Plazas de aparcamiento y ROA

Como en años anteriores, el Ayuntamiento de Almería va a habilitar cuatro parcelas en los alrededores del recinto ferial para que vecinos y visitantes puedan disponer de hasta 2.431 plazas de aparcamiento. A ello se le añadirá una quinta, con otras 350 plazas, que podrá usarse en caso de que el resto se llene.

El aparcamiento principal, que tendrá un coste de cuatro euros, es el ubicado junto al estadio de la Unión Deportiva Almería y cuenta con 1.381 plazas asfaltadas.

A este se le añadirán, por un precio de tres euros, una parcela ubicada en la calle Mezquita, con 350 plazas de aparcamiento; otra en las calles Algazul, Doctora Milagros Rivera y vía de servicio de la avenida Vega Acá, con 370 plazas; y una cuarta, con 330 plazas, en las calles Algazul, Bizet y Miguel de Molina.

En el momento en el que estas plazas queden completas, se abrirá la quinta parcela, ubicada en las calles Regaliz, Bizet y Ángel Gómez Fuentes.

Por último, el Ayuntamiento de Almería ha acordado la suspensión del servicio de regulación de parada y establecimiento en vías públicas (ROA) por las tardes durante la celebración de la Feria de Almería. Por tanto, funcionará con normalidad en horario de mañanas, de 9 a 14 horas, y quedará sin servicio (al igual que los domingos y festivos) por las tardes hasta la finalización de la Feria.

La concejala de Función Pública y Seguridad Ciudadana, María del Mar García Lorca, ha animado a utilizar «un servicio que va a permitir a miles de almerienses y visitantes desplazarse hasta el Recinto Ferial para disfrutar de todas las actividades y divertirse sin necesidad de utilizar los vehículos privados».

«Somos conscientes de que la semana de Feria es complicada en cuanto a movilidad se refiere y utilizando el transporte público contribuimos a mejorar los flujos de circulación y a evitar atascos innecesarios», ha recordado, al tiempo que ha pedido «planificar los viajes con antelación para evitar las horas con más afluencia».