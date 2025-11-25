De un 'barrio selecto' al plató: un almeriense conquista 'Atrápame si puedes'

«Aquí está nuestro concursante nuevo de hoy… ¡Daniel!». Así lo presentó el conductor de 'Atrápame si puedes', el popular concurso de Canal Sur TV, ... nada más enfocarlo en lo alto de la escalera. «No es un niño, que ya es todo un rapaz», bromeó el presentador antes de invitarlo a bajar y ocupar su sitio en el plató. Daniel, con una sonrisa y, aparentemente, con cero nervios, respondía rápido: «¡Perfectamente estoy, hijo!».

Y así comenzaba su presentación en el concurso de la televisión pública andaluza, donde dejó claro desde el primer segundo que venía con personalidad, humor y dispuesto a dejar el pabellón de Almería bien alto.

«Un barrio selecto»

Cuando el presentador quiso saber de dónde venía, Daniel lo tuvo clarísimo: «Pues soy de Almería, Almería ciudad. Concretamente del Barrio Alto, ahí, un barrio selecto de la ciudad.» La frase dio pie al comentario del presentador: «Hombre, allí tengo entendido que está la gente que mejor juega a 'Atrápame si Puedes'.», a lo que Daniel le siguió el juego sin dudar, diciendo que «hombre, claro, allí hay un buen nido de todo.» Un guiño televisivo que situó al Barrio Alto en el mapa autonómico del entretenimiento, el buen humor y la simpatía.

Un universitario con «cultura»… y sentido del humor

El joven explicó que está estudiando un doble grado en la Universidad de Sevilla: «Estoy estudiando actualmente un doble grado de Geografía e Historia… vivo en Sevilla actualmente.», una afirmación a la que el presentador, que estaba atento al dato, lanzó otra pulla divertida: «¡Vamos, que tú tienes cultura entonces!»

Daniel, entre risas, recogió el guante: «Bueno, vamos a verlo. Lo tendré que demostrar.» Y cuando le preguntaron si tenía miedo a fallar alguna pregunta, su respuesta fue todavía mejor: «No, sí… porque entonces ya no me dejarán entrar otra vez. Me matan con lanzas.»

Videojuegos, viajes y… Eurovisión «hasta la médula»

El concursante siguió desvelando más de su vida y aficiones. Le encantan los videojuegos, el cine y el Festival de Eurovisión. «Me encanta. Eurovisivo, eurofan, pero hasta la médula.», dijo. «¿Pero vas?», preguntó el presentador. «¡Hombre! Claro, tengo que predicar con el ejemplo.», respondió el almeriense, quien además contó que este año viajó a Suecia para vivir en directo el certamen y que tampoco se perderá Eurovisión Junior, que se celebra en Madrid.

Entre broma y broma, el presentador quiso estirar el momento artístico y animó a cantar a Daniel, quien, sin dudar, aceptó el reto. Como calentamiento, el presentador le pidió algo inesperado: «¿Por qué no nos cantas el bote que tenemos hoy?», a lo que Daniel respondió, sin perder la compostura eurovisiva: «Hoy tenemos 30.200 euros.» El presentador aplaudió la interpretación improvisada: «¡Ay, qué maravilla, qué bien hecho!».

Un debut televisivo que dejó huella

Con su humor, su desparpajo y su orgullo por el Barrio Alto, Daniel se convirtió en uno de los concursantes más simpáticos de la semana en 'Atrápame si puedes'. Un almeriense con cultura, viajes, Eurovisión en vena y, sobre todo, muchas ganas de pasarlo bien.