El barrio de San Vicente celebra la tradicional buñuelada de sus fiestas La alcaldesa de Almería acompañó a los vecinos en uno de los actos más populares y esperados cada año, con más de tres décadas de antigüedad

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, acompañó ayer domingo a los vecinos de la barriada de San Vicente con motivo de la tradicional buñuelada, uno de los actos más populares, con más de tres décadas de antigüedad, de las fiestas patronales de este barrio de la capital.

Acompañada por los concejales Juan José Segura, Eloísa Cabrera y Óscar Bleda, que este año ha sido el pregonero de las Fiestas de San Vicente, así como de la presidenta de la Asociación de Vecinos 'Nueva Ilusión Fénix', Bienvenida Pascual, y ataviados todos con el tradicional delantal de 'buñuelera', la alcaldesa quiso sumarse un año más a esta tradición tan arraigada en el barrio y repartió los buñuelos y chocolate entre los asistentes a este acto celebrado en la plaza del barrio. Una labor para la que, desde las cuatro de la madrugada, se emplearon 100 kilos de harina y que se completó con la preparación de unos 150 litros de chocolate. Aproximadamente se repartideron más de 2.000 unidades de buñuelos.

Vázquez agradeció la «fantástica» labor que realizan esta veintena de vecinas de San Vicente desde hace 33 años para preparar y elaborar «los que probablemente sean los mejores buñuelos de toda Almería». «Un esfuerzo que año tras año hace que se mantenga viva esta tradición en un barrio tan especial como este», dijo la alcaldesa, quien aprovechó la ocasión para destacar «la gran labor que realizan las asociaciones de vecinos para engrandecer todos los rincones de la ciudad».

Por último, la alcaldesa invitó «a todos los almerienses y a quienes nos visitan en estos primeros días de septiembre a participar, el próximo año, de esta bonita tradición».

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Vecinos 'Nueva Ilusión-Fénix' agradeció la participación de la alcaldesa y de los concejales en esta popular tradición al tiempo que destacó «el buen ambiente vivido durante estas jornadas de convivencia vecinal en las que todo el barrio se ha implicado para vivir las Fiestas de San Vicente de una manera especial», señaló Bienvenida Pascual.

Tras la buñuelada, este domingo también se celebró la final del campeonato de fútbol; la gran fiesta de niños, con juegos tradicionales a lo grande; la Feria del Mediodía; la Fiesta Holly Colors y fiesta de la espuma, ya por la tarde. Para finalizar, tuvo lugar una misa rociera en honor a San Vicente y, a las 21.45, la procesión, con el siguiente recorrido: salida desde la plaza frente a 'Aniceto', camino Torrehoyo y esquina con calle Minerva, Ctra. Viator–El Alquián hacia calle Ave Fénix, Pegaso, Ctra. Viator-El Alquián y llegada a la iglesia.

A partir de las 22.00 horas el broche de oro a las fiestas lo puso la actuación del grupo musical Perjudi-k2.

Las fiestas de esta barriada de la capital comenzaron el pasado jueves, día 4 de septiembre, con el pregón del concejal de Integración Social, Participación y Distritos, Óscar Bleda. Durante estos días ha habido actividades tradicionales, deportivas, culturales y sociales para todas las edades.