Al banquillo diez acusados, dos de ellos policías locales, por prostituir y agredir sexualmente a menores

Nerea Escámez Almería Miércoles, 21 de mayo 2025, 12:55

La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Almería contra diez personas, entre ellas dos policías locales, uno de Adra y otro de la capital almeriense, por presuntos delitos de prostitución y agresiones sexuales a cinco menores de 16 años cometidos entre 2018 y 2020.

Según sostiene el informe de acusación, al que ha tenido acceso IDEAL, los ahora procesados «tenían pleno conocimiento» de que las cuatro niñas y el varón «eran menores de 16 años», concretamente, las víctimas tenían entre 13 y 17 años en el momento de los hechos y habrían sido requeridos para obtener servicios de índole sexual, principalmente para prácticas fetichistas y otro tipo de parafilias, a veces solos y otras en grupo.

La principal acusada, S. M. H., que se enfrenta a 45 años de prisión por delitos de prostitución a menor de edad y maltrato de obra sin lesión en el ámbito de la violencia doméstica, había convencido a sus tres amigas, «para que se vieran con hombres en reiteradas ocasiones» en encuentros que consistían «en dejarse chupar los pies a cambio de una contraprestación económica». Así, contactó con ellos a través de la página web 'pasion.com' y mediante la aplicación de Skype concertaba las citas, «conviniendo en qué consistiría el encuentro y el dinero que los clientes debían de pagar por los servicios».

No solo utilizó a sus amigas, sino que también le propuso los encuentros «a su hermana, con la que convivía» y quién aceptó a realizarlos hasta que «un día le manifestó que no quería continuar» por lo que la acusada procedió «a golpearle por el cuerpo con un cable, manifestándole que le diría a su madre que era homosexual si no lo hacía», temor por el que «continuó prestando los servicios».

El Ministerio Público solicita, además, para la acusada de explotación sexual de menores la prohibición de acercarse a las víctimas por plazos de hasta 20 años, libertad vigilada y la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio sea o no retribuido que conlleve contacto regular y directo con menores por un total de más de 60 años.

Por su parte, el policía local de Adra, M. L. N., se enfrenta a 10 años de prisión por estos hechos, cometidos entre 2019 y 2020, quien «aprovechándose de su condición» subió a una de las menores al vehículo policial y la llevó «hasta la biblioteca municipal» a altas horas de la noche, «logró acceder a su interior ya que tenía llaves por su trabajo» y le manifestó que «al ser policía no le iba a pasar nada» y según el escrito de la fiscal «se practicó sexo oral» en la instalación.

Al policía local de Almería, J. C. P. S., apodado 'Señor X', se le reclama 24 años de prisión y «aprovechándose de su condición de agente de la autoridad» tuvo varios encuentros que la presunta proxeneta coordinó con las menores. Desde la Fiscalía reclaman para el resto de los acusados entre los 12 y los 36 años de prisión. A todos ellos se les imponen también medidas de alejamiento, libertad vigilada e inhabilitación para trabajar con menores.

Una denuncia destapó la red

Cabe recordar que esta trama fue destapada a través de la operación 'Terciaria' de la Guardia Civil, de la que se desprende que la hermana mayor de una de las víctimas habría promovido a través de anuncios en un portal web, encuentros con distintos clientes y el cobro de los servicios, toda vez que también se habría ocupado, conforme a la investigación, de buscar usuarios.

Algunos de los clientes más activos habrían llegado a concertar hasta tres citas semanales con las menores. Las actuaciones revelan que solo uno de los clientes habría rechazado el servicio al saber que se trataban de menores de edad.

La operación se inició en el mes de junio de 2020, tras la denuncia de la madre de una de las menores al encontrar una serie de mensajes de WhatsApp que revelaban un «comportamiento extraño en el móvil de la su hija». Ello destapó la presunta trama de prostitución bajo la supuesta gestión de la chica mayor de edad, la cual «se valía de una relación de amistad con las menores para explotarlas sexualmente».