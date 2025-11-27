La Banda Municipal de Almería cerrará el mes con un concierto en el Teatro Apolo

Tras la actuación del pasado mes de octubre, la Banda Municipal de Música de Almería cerrará noviembre con un nuevo concierto matinal en el Teatro ... Apolo. Será el próximo domingo 30 de noviembre, con entrada libre a partir de las 12.00 horas hasta completar aforo. Este acto está enmarcado en la programación de temporada puesta en marcha por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería. En esta ocasión el concierto se titulará 'Solistas almerienses. Una mirada a la banda española de hoy y de ayer

Además, han buscado nuevos estímulos artísticos y la Banda, que dirige su titular José Solá Palmer, estará acompañada en una parte del programa por la formación Indalbone Quartet, compuesta por José Luis Moreno, Francisco José Medina y Antonio Castellano en el trombón tenor y Francisco José Pérez Cruz en el trombón bajo.

La formación nació en 2010 con la inquietud de consolidarse como formación de cámara y realizar una práctica de la música de pequeño formato que hasta el momento venía siendo complementaria o aleatoria en su labor profesional como instrumentistas.

La Banda interpretará junto a ellos 'Oracles' de Francisco Zacarés, que es una de las pocas obras escritas para cuarteto de trombones y banda, y la primera parte se completará con otra composición de nuestro tiempo del autor, también valenciano, José Suñer, titulada 'Vasa'.

En la segunda, el programa «virará al pasado de nuestra música y de nuestras bandas, con una cuidada selección de algunas célebres páginas de zarzuela». Empezando por 'Sinfonía sobre motivos de zarzuela' de Asenjo Barbieri, seguido de distintos fragmentos de obras como 'La Pícara Morena' y 'Benamor' de Pablo Luna Carné, 'Los Burladores' de Pablo Sorozábal, 'Enseñanza Libre' de Gerónimo Giménez y 'La Marchenera', de Federico Moreno Torroba.