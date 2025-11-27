Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Banda Municipal de Almería R.I.

La Banda Municipal de Almería cerrará el mes con un concierto en el Teatro Apolo

Será el domingo 30 de noviembre a las 12.00 horas y estará acompañada por Indalbone Quartet. La entrada será libre

R.I.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:56

Tras la actuación del pasado mes de octubre, la Banda Municipal de Música de Almería cerrará noviembre con un nuevo concierto matinal en el Teatro ... Apolo. Será el próximo domingo 30 de noviembre, con entrada libre a partir de las 12.00 horas hasta completar aforo. Este acto está enmarcado en la programación de temporada puesta en marcha por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería. En esta ocasión el concierto se titulará 'Solistas almerienses. Una mirada a la banda española de hoy y de ayer

